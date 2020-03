Gia hạn tạm giữ và xem xét tội danh khác với “quái nữ” làm giả vacxin COVID-19 bằng nước cất

Công an TP Quy Nhơn gia hạn tạm giữ thêm 3 ngày, đồng thời xem xét các tội danh khác của đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương liên quan đến vụ việc làm giả vacxin mang đi tiêm cho người dân với giá 700.000 đồng/mũi.

Như đã đưa tin, chiều 15/3, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ngụ tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 17/3, Công an tiếp tục gia hạn tạm giữ thêm 3 ngày, đồng thời xem xét các tội danh khác của bà Sương.

Sương khóc dữ dội khi bị cơ quan chức năng bắt giữ

Theo tin từ Tiền Phong, khi thấy vợ chồng bà B.T.H.Y. (ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) đến Khoa khám bệnh của BVĐK tỉnh Bình Định thì Sương chạy lại làm quen, giới thiệu là nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định. Tiếp đó, Sương “tư vấn” cho vợ chồng bà Y. về cách phòng ngừa đột quỵ. Nghe thấy Sương tư vấn có lý nên bà Y. đã hẹn Sương về nhà tiêm phòng ngừa đột quỵ cho cả hai vợ chồng với giá 1,4 triệu đồng (tức 700.000 đồng/mũi).

Cũng với chiêu thức trên, Sương lừa được ông N.V.Đ (65 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn) khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bình Định. Sau khi thỏa thuận, Sương hẹn vợ chồng ông Đ. đến một điểm đón xe buýt tại phường Lý Thường Kiệt (Quy Nhơn) để tiêm vacxin phòng chống đột quỵ.

Vacxin giả thu giữ tại nhà Sương

Một người dân khác là nạn nhân của Sương là vợ chồng ông Đ.V.L (ngụ phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn). Ông L. gọi điện nhờ Sương đến tiêm phòng viêm gan B cho hai con sinh đôi mới dược 1 tháng tuổi, chi phí là 1,4 triệu đồng. Chưa dừng lại, Sương còn lừa vợ chồng L. là có loại vacxin tiêm chỉ 3 mũi có thể ngừa được 6 loại bệnh, nếu thanh toán 1 lần sẽ được giảm giá. Ông L. đưa cho Sương 6,4 triệu đồng để được tiêm mũi thuốc “thần dược” này.

Sau nhiều lần lừa đảo, Công an TP Quy Nhơn đã phát giác ra hành vi phạm tội của Sương. Cơ quan chức năng tổ chức lực lượng tiền hành bắt giữ Sương và tiến hành khám xét nơi ở. Tại đây thu giữ nhiều vỏ ống thuốc dùng để bơm nước cất, kháng sinh làm giả các loại vacxin phòng ngừa các bệnh cho Trẻ em , ngừa ung thư , ngừa đột quỵ và ngừa cả…. bệnh viên phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thiếu giả Sương tự làm để lừa người dân

Điều tra sâu, Công an phát hiện, Sương mới chỉ học hết lớp 9, có thời gian từng làm giúp việc trong một phòng khám tư trên địa bàn. Khi làm việc ở đây, Sương phát hiện nhiều người tại địa phương có nhu cầu tiêm vacxin phòng ngừa nhiều loại bệnh khác nhau nên nảy sinh ý định trục lợi từ việc này.

Sương mua bình đá, kim tiêm, tự giới thiệu mình là nhân viên y tế dự phòng đến nhà riêng tiêm vacxin với mức giá rẻ hơn ngoài thị trường. Để tạo lòng tin, Sương còn lấy phôi của một phiếu chỉ định tiêm ngừa thật đem ra quán photocopy ra thành các phiếu giả để phát cho người dân.

Tính đến thời điểm bị bắt, Sương đã tiêm cho khoảng 30 người với giá chung là 700.000 đồng/mũi.

Your browser does not support HTML5 video.

Lừa bán thuốc gia truyền "dỏm" có thể chữa bá bệnh

Nga Đỗ (t/h)