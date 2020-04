Tạm giữ gã đàn ông đưa nữ sinh lớp 8 vượt gần 1.200 km từ Nghệ An vào Đắk Nông sống như vợ chồng

Sau gần một tháng tìm kiếm, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tìm được Khoát cùng nữ sinh T. ở khu vực giáp danh biên giới Campuchia (Đắk Nông).

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn, ngày 16/4, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra. Khoát bị tình nghi liên quan đến việc sinh lớp 8 trên địa bàn xã Thượng Sơn (Đô Lương) mất tích gần 1 tháng trước.

Theo Công an huyện Đô Lương, ngày 18/3, đơn vị nhận được tin báo từ gia đình về việc nữ sinh N.T.T. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Sơn, Đô Lương) bất ngờ mất tích. Công an tiến hành trích xuất camera an ninh thì phát hiện, trước khi mất tích, nữ sinh này đã tiếp xúc với đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát.

Công an huyện Đô Lương đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an nhiều tỉnh thành trên cả nước tiến hành truy tìm đối tượng Khoát. Sau gần 1 tháng tích tực tìm kiếm, Công an huyện Đô Lương đã tìm thấy Khoát cùng nữ sinh T. khi đang ở khu vực giáp ranh biên giới Campuchia (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Theo Công an huyện Đô Lương, lực lượng chức năng tìm thấy nữ sinh đang sống chung như vợ chồng với Khoát ở ngôi làng thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nơi đây cách nhà T. khoảng 1.200 km. V iệc tìm T. gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong khi đại dịch đang lan rộng. Khu vực Khoát đưa T. đến, đường sá đi lại không thuận lợi và ở sát biên giới giáp Campuchia.

Khoát đã ly hôn với vợ, sau đó đến làm phụ đám cưới cho một người dân ở xã Thượng Sơn khoảng gần 1 năm nay. Trước đó, Khoát và nữ sinh T. có quen biết và nữ sinh này đã một vài lần đến chỗ Khoát chơi.

Hình ảnh cuối cùng của cháu T. trước khi mất tích

Về vụ mất tích của nữ sinh T., như SKCĐ đã đưa tin, ngày 18/3, T. ra khỏi nhà để đi mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Khi đi cháu mặc áo đồng phục học sinh, đầu đội mũ đỏ. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy cháu về ăn cơm nên đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy. Gia đình đã nhờ chính quyền địa phương thông báo trên loa phóng thanh của xã để tìm kiếm cháu T.. Đồng thời, nhờ lực lượng chức năng xã Thượng Sơn phối hợp tìm kiếm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy nên gia đình đã trình báo lên Công an. Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện, cháu T. đã đi cùng một người đàn ông tên K. (31 tuổi, quê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). K. tạm trú ở xã Thượng Sơn và đã ly hôn vợ.

Ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng Công an xã Thượng Sơn cho biết: “Trích xuất từ camera cho thấy, sau khi rời nhà, cháu T. vào cửa hàng bán điện thoại cùng K. ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, với giá 3 triệu đồng rồi mất tích đến nay”.

Xác định đây có vụ việc nghiêm trọng nên ngay sau đó, Công an xã Thượng Sơn đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đô Lương đề nghị phối hợp điều tra, truy tìm tung tích của cháu T..

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)