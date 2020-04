Người phụ nữ bán rau đã nhiều lần vi phạm và muốn `xin một chỗ bán để sống`

Hai ngày nay trên mạng xã hội lan truyền clip người phụ nữ bán rau củ rong gào khóc van xin khi bị lực lượng chức năng phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ) thu giữ xe hàng. Người này gào khóc van xin lực lượng chức năng, còn cầm dao cố gắng ngăn để không bị tịch thu xe hàng. Tuy nhiên, nữ cán bộ phường vẫn cương quyết yêu cầu các đồng chí thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra còn có lời lẽ thiếu tôn trọng, thiếu chuẩn mực với người vi phạm.

Sau khi đoạn clip ghi cảnh giằng co trên được tung lên mạng xã hội đã nhận lại phản ứng phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Cư dân mạng phẫn nộ về thái độ của nữ cán bộ. Được biết, nữ cán bộ này là Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy tên là Lê Thị Hiền. Còn người bán rau tên là Vũ Thị C. (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị C.

Ngay sau đó, thành ủy Hạ Long đã yêu cầu lãnh đạo phường Bãi Cháy khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Đích thân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã đến nhà người bán rau xin lỗi về phát ngôn thiếu chuẩn mực của đội ngũ thực thi công vụ.

Chia sẻ với Vietnamnet , chị C. cho biết, khoảng 15h hàng ngày, chị chở rau ra vỉa hè trường Tiểu học Bãi Cháy để bán. Đến khoảng 19h thì dọn hàng ra về. Ngày 11/4, một người ở lực lượng trật tự đến nhắc nhở và yêu cầu chị vào chợ bán hàng. Đến 14/4, cũng tại điểm này, chị C. bị nhắc nhở tiếp và nếu tái phạm sẽ lập biên bản.

Đến ngày 16/4, chị C. dắt xe rau đi tới từng nhà người quen để bán. Trong lúc chị đang bán cho một người dân thì lực lượng chức năng đến thu giữ toàn bộ xe hàng đưa về trụ sở UBND phường Bãi Cháy. “Đi đến trụ sở phường để xin nộp phạt, tôi tưởng ký nộp xong sẽ được lấy xe và hàng mang về luôn, nhưng phía phường nói 1 tuần sau mới lấy được. Thấy vậy, tôi không ký biên bản vi phạm mà về luôn", chị C. nói.

Chị C. cũng đã nhận thức được việc làm của mình có vi phạm pháp luật

Cũng theo chị C. sau khi về nhà đã mua một chiếc xe máy cũ, không giấy tờ để tiếp tục hành nghề. Đến ngày 18/4, chị vừa bán được mớ rau nhiều người khuyên chị về vì lực lượng chức năng sẽ đến tịch thu. Lúc chị C. chuẩn bị về thì xe trục trặc không đi được. Sau đó lực lượng chức năng đến thu giữ phương tiện và hàng hóa.

Nói về việc giằng co với lực lượng chức năng, chị C. cho biết là do bực bội chứ không có ý hành hung ai. Khi về trụ sở chị đã viết tường trình sự việc, rồi đi về mà không ký vào biên bản vi phạm. Nhớ lại cảnh bị Phó chủ tịch phường gọi là “mày”, chị khóc cả đêm.

Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi thì chị C. cũng thừa nhận mình chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật và có nhiều lần tái phạm khi bán hàng rong trên phố.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi lại cảnh giằng co giữa chị C. và lực lượng chức năng

Nga Đỗ (t/h)