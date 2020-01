 Thông tin mới nhất vụ sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Liên quan đến vụ việc một sản phụ chết bất thường tại bệnh viện , ngày 1/1/2020, VTC .vn đưa tin: Chỉ ít giờ sau khi sự việc người nhà vây bệnh viện, tố bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết thương tâm của sản phụ Lê Thị Nga, lãnh đạo bệnh viện mới ký duyệt “thần tốc” mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh.

Theo vtc.vn, người ký quyết định mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh là ông Dương Thanh Bình – Giám đốc bệnh viện. Quyết định được ký vào ngày 16/12/2019. Đáng chú ý, bảo hiểm của bệnh viện đã hết hiệu lực hơn 5 tháng. Sự việc này khiến dư luận rất khó hiểu.

Người thân chặn đầu xe không cho đưa thi thể sản phụ về

Được biết, trước khi sản phụ Nga xảy ra chuyện, bệnh viện chỉ mua 2 lần bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh. Đến ngày 4/7/2019 là hết hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhưng bệnh viện vẫn không duyệt mua tiếp.

Cũng theo tin từ vtc.vn, ngày 1/1/2020, phóng viên gọi điện liên lạc với ông Bình để làm rõ tình tiết này nhưng không thấy nghe máy. Hiện thông tin này vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới không thực hiện đúng quy định 102 về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2011. Trong điều 16 của nghị định này chỉ rõ, chậm nhất đến cuối năm 2015, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Chậm nhất đến cuối năm 2017, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức khác mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ làm rõ vụ việc

Như báo chí đã đưa tin trước đó, ngày sản phụ Lê Thị Nga được chuyển đến bệnh viện để sinh. Khi đang chuyển dạ thì bị vỡ ối nên được chuyển sáng phẫu thuật khẩn. Các bác sĩ đã mổ bụng bắt con.

Khi phẫu thuật cắt tử cung thì Sức Khỏe chị Nga xấu đi, huyết áp tụt và ngừng tim. 5h ngày 17/12, chị Nga qua đời. Cháu bé con sản phụ Lê Thị Nga được đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội để tiếp tục cứu chữa.

Sáng ngày 17/12/2019, người thân của chị Lê Thị Nga (34 tuổi, trú tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tập trung tại khu khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ này.

Người nhà không cho xe cấp cứu chở thi thể chị Nga về mà vây giữ ở sân, yêu cầu phía bệnh viện lên tiếng. Đại diện gia đình cũng yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân khiến sản phụ tử vong.

Sản phụ tử vong bất thường sau mổ đẻ

