Vụ sập tường công trình ở Đồng Nai: Công nhân không được mặc đồ bảo hộ, quy trình xây dựng có vấn đề

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập tường công trình ở Đồng Nai khiến 10 người chết xảy ra chiều 14/5, đã xác định được 10 nạn nhân tử vong liên quan đến sự việc. Trong đó có 8 người tử vong tại công trường và 2 người tử vong trong Bệnh viện . Ngoài ra, còn có khoảng 17 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Ngay khi vụ việc xảy ra, ông đã trực tiếp chỉ đạo ngành y tế tập trung các bác sĩ tại Bệnh viện Trảng Bom, Bệnh viện Thống Nhất để hỗ trợ nạn nhân.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, các đơn vị khác cũng tới hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người tử vong và bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến vụ sập tường công trình ở Đồng Nai, ông Dũng cho biết, công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra để xác minh vấn đề này.

Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của ông Dũng, an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề thì mới có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. Ông nhấn mạnh, việc bức tường cao hàng mấy mét chơi vơi, nói đổ là đổ thì về mặt chất lượng, quy trình phải xem xét ngay từ đầu.

Có mặt ở bộ phận dưới hầm khi sự cố xảy ra, khi nghe tiếng đổ lớn ông Võ Văn Bắc (45 tuổi) liền vội vàng lên mặt đất tìm vợ và chị gái. VTC News dẫn lại lời ông Bắc cho biết: "Công nhân làm việc tại đây không có đồ bảo hộ. Ai có gì thì mặc nấy...".

Công trình này có rất nhiều lao động tham gia. Theo ông Bắc, mức lương dành cho phụ hồ là thấp nhất, khoảng 280.000 đồng/ngày, chưa bao gồm tiền cơm.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.





Làm ở công trình được 2 tháng, bà Chương Thị Lan Thanh cho biết, từ lúc mới làm đến khi xảy ra sự cố chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy bức tường này không chắc chắn hay có thể đổ sập. Bà cũng bổ sung: "Chúng tôi cứ đến xin việc thì họ nhận, không có bảo hộ hay bảo hiểm gì cả. Tiền thì 280.000 đồng/ngày, ăn uống tự túc, cứ 2 tuần chúng tôi nhận tiền một lần".

Theo Công ty CP Sonadezi Giang Điền (chủ đầu tư KCN Giang Điền), vụ sập tường trong quá trình thi công xảy ra tại nhà máy ở KCN Giang Điền là Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc).



Được biết, công ty này chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... Diện tích thuê tại KCN Giang Điền là 21.120m2. Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng trong quá trình xây nhà máy.



Your browser does not support HTML5 video.



Thùy Nguyễn (t/h)