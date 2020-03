Tiết lộ nguyên nhân vụ sát hại người tình trong nhà nghỉ: Vì nợ 250 triệu không trả

Trong tiến trình điều tra vụ sát hại người tình ở nhà nghỉ, chiều ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Giết người . Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị N.T.P. (38 tuổi, trú tại Bắc Giang).

Theo điều tra, năm 2016, Hiền và chị P. cùng đi buôn thịt với nhau nên nảy sinh tình cảm. Hai năm sau, chị P. đề nghị vay Hiền 250 triệu đồng để làm ăn. Vì có mối quan hệ yêu đương nên Hiền đồng ý cho vay.

Suốt mấy năm trời, Hiền và chị P. vẫn giữ mối quan hệ tình cảm khăng khít và không hề nhắc đến món nợ 250 triệu đồng. Nhưng đến đầu tháng 2/2020, Hiền cần tiền nên đã nói chuyện bảo chị P. thu xếp để trả nợ. Song chị P. không trả, Hiền đòi nhiều lần cũng không được. Nghĩ rằng người đàn bà này lừa tình đoạt tiền của mình nên nảy sinh ý định sát hại rồi tự tử.

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, vào tối ngày 16/2, Hiền hẹn chị P. đến nhà nghỉ ở thị trấn Hiệp Hòa (Bắc Giang). Chị P. không nghĩ gì nên đồng ý luôn. Thấy người phụ nữ đã rơi dần vào bẫy của mình nên Hiền ra chợ mua dao bầu, thuốc diệt cỏ chờ sẵn ở phòng nghỉ.

Khi chị P. đến nơi thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Hiền xuống tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, bị can trốn về quê, uống thuốc độc tự tử nhưng người thân phát hiện kịp thời đã đưa đi cấp cứu.

Vụ việc chị P. bị sát hại sau đó được chủ nhà nghỉ phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện dưới gầm giường có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án.

Công an thu giữ con dao gây án, trưng cầu giám định vân tay, giám định vết máu trên con dao xác định được hung thủ là Hiền. Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trích xuất camera thì phát hiện Hiền đã bỏ đi sau khi gây án. Xác định được đối tượng ở Thái Nguyên nên tổ trinh sát đã lên nhà Hiền để tiến hành bắt giữ.

Tại đây, phát hiện bị can uống thuốc độc tự tử và được đưa đi cấp cứu nên đã đến Bệnh viện giám sát đối tượng này. Đến ngày 22/2, sau khi Hiền tỉnh lại, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý về địa phương để phục vụ điều tra.

Nga Đỗ (t/h)