Thông tin mới nhất vụ tai nạn ngày 29/12: Xe tải va chạm với tàu hỏa, 2 người chết thảm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h ngày 28/12, tại khu vực đường ray đi qua xóm Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên . Thời điểm này, tàu hàng lưu thông từ Hà Nội đi Thái Nguyên, khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào xe tải BS: 89A-075.71 đang đậu trên đường ray.





Theo lời người dân, lúc tàu gần đến, lái xe đã bỏ xuống khỏi cabin khi gầm xe mắc kẹt vào thanh ray đường sắt, nhưng thấy tàu còn xa nên lái xe lại nhảy lên ca bin để cố cứu xe, cứu hàng hóa thì gặp nạn.





Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Kết quả, cú đâm mạnh khiến đầu xe nát bét văng sang trái đường sắt, tài xế ô tô đã tử vong và kẹt trong ca bin, phụ xe bị thương nguy kịch cũng tử vong sau đó. Vụ việc ngay lập tức được ngành đường sắt phối hợp với phía cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Cũng trong ngày hom qua, tại Ai Cập cũng xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 22 người thiệt mạng. Theo tờ Al-Ahram đưa tin, một chiếc xe buýt chở công nhân dệt làm việc trong một nhà máy may mặc đã đâm phải một ô tô trên đoạn đường giao thông nằm giữa thành phố Port Said và Damietta ở miền Bắc Ai Cập. Kết quả, 22 nạn nhân đều là công nhân nhà máy trên thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Tai nạn ở Ai Cập

Tiếp đó, ở phía Đông thủ đô Cairo khi hai chiếc xe buýt chở khách du lịch đâm vào một chiếc xe tải, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách châu Á và ít nhất 24 người khác bị thương. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang đang thực hiện hành trình tới khu nghỉ dưỡng Ain Sokhna ở Biển Đỏ.





