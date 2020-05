Tài xế GrabCar đánh lái xe GrabBike sau mâu thuẫn giao thông khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo lời khai của tài xế GrabCar, nguyên nhân xuất hiện đoạn clip anh đánh lái xe GrabBike là do người này “cà khịa”, đập vỡ gương ô tô của anh trước.

Liên quan đến vụ tài xế GrabCar đánh lái xe GrabBike, ngày 5/5, Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội ) cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc. Hiện đang tạm giữ tài xế GrabCar để điều tra, làm rõ vụ đánh lộn sau mâu thuẫn giao thông.

Theo bản tường trình, tài xế GrabCar điều khiển xe ô tô BKS 30E-266.90 tên là Minh chở khách từ phố Lò Đúc về chung cư Hateco Hoàng Mai lúc 10h10 ngày 4/5. Khi xe di chuyển chui qua đường trên cao vành đai 3 Tam Trinh thì bị xe máy màu trắng BKS 30E-266.90 của tài xế GrabBike tên Tú đứng ở chặn ở giữ hầm chắn lối đi.

Tài xế GrabCar đang bị tạm giữ tại Công an phường Yên Sở để phục vụ công tác điều tra

Thấy vậy, tài xế Minh bấm còi xin qua nhưng Tú không đồng ý và còn buông lời chửi mắng lái xe ô tô. Vì thế nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Minh tiếp tục chở khách đến chung cư Hteco thì đỗ lại.

Vì vụ mâu thuẫn trên mà tài xế Tú điều khiển xe máy bám theo xe của anh Minh và có thái độ “cà khịa”. Chưa dừng lại, Tú có hành động đập vỡ gương xe ô tô của anh Minh. Quá tức giận trước hành động của Tú nên anh Minh dừng xe lại xuống đánh Tú. Sự việc này được người dân quay clip và tung lên mạng xã hội

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, anh Minh có sử dụng rượu bia. Nhưng theo phía cơ quan điều tra, anh Minh không sử dụng rượu bia.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai tài xế được mời lên trụ sở Công an phường Yên Sở lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Tú kêu choáng và yêu cầu Công an đưa đi giám định thương tật. Tú khai là trong vụ ẩu đả đã mất một chiếc điện thoại trị giá 7 triệu đồng. Hiện tại, tài xế Minh đang bị tạm giữ tại Công an phường Yên Sở để đợi kết quả khám của Tú.

Hình ảnh tài xế GrabBike bị đánh cắt từ đoạn clip

Như đã đưa tin trước đó, việc tài xế GrabCar đánh lái xe GrabBike xảy ra vào trưa ngày 4/5 tại tòa A khu đô thị Hateco, phường Yên Sở, (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau đó, đoạn clip ghi vụ ẩu đả này được tung lên mạng xã hội và gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, hành động của nam tài xế ô tô đáng bị lên án vì coi thường pháp luật

Tuy nhiên, một số người chứng kiến trực tiếp lại cho rằng, lỗi cũng thuộc về tài xế GrabBike vì đã có hành động xúc phạm, buông lời thóa mạ trước, thậm chí còn thách thức tài xế lái xe ô tô quá mức.

Dẫn tin tức doisongvietnam, bà T. (62 tuổi) – nhân chứng vụ ẩu đả cho biết, hành động đánh người của nam tài xế ô tô là hoàn toàn không chấp nhận được nhưng anh nam shipper cũng "không phải dạng vừa".

"Thời điểm xảy ra va chạm thì tôi không tận mắt nhìn thấy, nên cũng chưa thể khẳng định là ai sai. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế lái ô tô đã chủ động mở cửa xuống xe và ra trước mặt nam shipper hỏi han tình hình Sức Khỏe nhỏ nhẹ nhưng anh shipper chưa nói được câu nào tử tế thì đã buông lời thóa mạ với những lời lẽ cực kỳ khó nghe khiến ai cũng ngớ người ra", bà T. cho biết.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

Nga Đỗ (t/h)