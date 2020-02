Vụ thi thể bị đốt thành tro trong nghĩa trang: Các đoạn xương là của phụ nữ khoảng 70 tuổi

Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết quả giám định các đoạn xương còn sót lại trong vụ thi thể bị đốt cháy ở nghĩa trang trên địa bàn huyện Củ Chi. Theo đó, xương bị đốt là của người phụ nữ khoảng 70 tuổi.

Liên quan đến vụ việc thi thể bị đốt cháy ở một nghĩa trang tại huyện Củ Chi, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định, xương đó là của người phụ nữ khoảng 70 tuổi, tử vong khoảng 5 – 7 tháng trước.

Công an TP Hồ Chí Minh công bố thông tin trên và thông báo ai có người thân trong độ tuổi này mất tích thì liên hệ với cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ đặt tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc liên hệ theo số điện thoại 0693.187.414 và 0934.437.279 để gặp cán bộ Trần Văn Phong.

Con đường dẫn vào hiện trường

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, trưa 2/12/2019, người dân đi cắt cỏ ở nghĩa trang thuộc Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thì ngửi thấy mùi khét rất khó chịu. Khi đi kiểm tra thì phát hiện một đố trò tràn cùng một số bộ phận còn sót lại nghi là xương người.

Người dân đã trình báo sự việc lên Công an . Chưa đầy 30 phút, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, mang những phần xương còn sót lại đi làm giám định.

Đến ngày 3/12/2019, Công an huyện Củ Chi thông tin, những phần xương còn sót lại chính là xương người. Kết quả hóa nghiệm các phần xương được mạng về cho thấy trùng khớp với gen người.

Xương bị đốt cháy rụi chỉ còn sót lại vài bộ phận

Đến sáng ngày 4/12/2019, cơ quan điều tra cho biết, những phần xương người còn lại gồm xương sọ, ống tay, chân.. Nghi ngờ ban đầu, nạn nhân đã tử vong trước đó từ 2 – 3 tháng. Những phần xương này được quấn kỹ trong nhiều lớp nilong.

Hung thủ đốt thi thể bằng củi đã được chuẩn bị từ trước. Cơ quan điều tra cũng nghi ngờ, nạn nhân tử vong ở một địa bàn khác, sau đó được mang đến nghĩa trang xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đốt phi tang. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)