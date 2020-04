Vụ thi thể trong thùng bê tông ở Bình Dương: Truy tố 4 bị can với 3 tội danh

VKSND tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án thi thể trong thùng bê tông. Kẻ cầm đầu được xác định là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Giết người. Các bị cáo khác là Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị cáo buộc 2 tội Giết người, Che dấu tội phạm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại TP.HCM) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ ruột của Hà) cùng bị truy tố về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

Hai nạn nhân trong vụ án này là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An, bị phủ keo trong thùng nhựa) và Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP.HCM, bị đổ bê tông trong thùng nhựa). Hai nạn nhân cùng tu luyện Pháp Luân Công trái phép với 4 bị can trên.

Hiện trường vụ án

Theo cáo trạng, nhóm tu luyện của Hà có 8 thành viên (2 nam, 6 nữ). Trong quá trình tu luyện, nhóm áp dụng nhiều phương pháp do Hà tự sưu tầm và nghĩ ra như tịnh cốc (nhịn ăn, nhin uống trong vòng 14 ngày), cắt đứt liên lạc với người thân…



Đến tháng 7/2018, nhóm này thuê một căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bầu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, Bình Dương) để tu luyện. Vì tu luyện cực khổ nên 2 người trong nhóm bỏ đi. Sợ bị bại lộ, 3 tháng sau nhóm này chuyển đến nhà số 90 (xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, Bình Dương) để tiếp tục tu luyện.

Đến ngày 27/12/2018, nhóm này di chuyển xuống xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê biệt thư tu luyện tịnh cốc. Vì không thể chịu được nên Linh xin Hà dừng lại nhưng không được chấp thuận. Tối 20/1/2019, Linh leo cửa sổ phòng bỏ trốn thì bị phát hiện. Khi Linh chống cự thì bị cả nhóm đánh đến tử vong.

4 bị can

3 ngày sau, nhóm này đưa thi thể Linh về số nhà 90. Tại đây, cả nhóm tiếp tục tu luyện. Trong thời gian này, Hà thấy Thành có nhiều điểm bất thường như lén ăn đêm, không nhường nhịn mọi người, cử chỉ muốn trộm cắp vàng của hoa nên nhóm bắt Thành tiếp tục tịnh cốc lần 2. Song thành phản ứng thì nhóm này nghĩ bị quỷ sa tăng nhập. Từ đó sát hại thành.

Đến tháng 5/2019 sự việc bị phát hiện. Khi sự việc bại lộ, nhóm của Hà chuyển tới một khách sạn ở Thủ Dầu một để tu luyện. Đêm 18/5/2019, khi biết hành tung đã bị lộ, nhóm này đi xe 7 chỗ bỏ trốn khỏi khách sạn thì bị các bảo vệ phát giác, báo cho công an bắt được cả 4 người.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ án được khởi tố hôm 23/5