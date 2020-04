Hé lộ lời khai bất ngờ của kẻ vứt thi thể quấn trong bao tải bỏ bên lề đường ở TP HCM

Theo thông tin mới nhất, Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ vụ thi thể quấn trong bao tải sang Công an quận Tân Bình để thụ lý theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật . Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã truy tìm được những người liên quan đến vụ án trên.

Theo tin từ Zing new.vn, Công an đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan ngay sau khi bắt giữ được. Theo đó, một người liên quan khai, ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) tử vong do bị điện giật. Những người liên quan vô cùng sốc trước cái chết của ông Cường nên đã đưa cho thi thể nạn nhân vào bao tải rồi đem ra bỏ bên lề đường ở quận Gò Vấp. TP HCM.

Phía Công an quận Tân Bình cho biết, tối ngày 20/4, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang thụ lý theo quy định của pháp luật. Vì nạn nhân tử vong ở quận Tân Bình nên nên việc bàn giao hồ sơ cho Công an quận là đúng theo trình tự và quy định của Pháp luật

Một lãnh đạo Công an quận Tân Bình cho biết, các điều tra viên vẫn đang làm việc với những người liên quan. Hiện mỗi người khai một kiểu nên chưa có kết luận sơ bộ. Hơn nữa, việc giải phẫu tử thi nạn nhân chưa có kết luận cuối cùng nên chưa thể xác định được ông Cường tử vong do điện giật hay do tác động khác.