Tìm thấy kính của Tiến sĩ Bùi Quang Tín tại nhà của đồng nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã tìm thấy mắt kính của Tiến sĩ Bùi Quang Tín tại nhà của ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Mới đây, bà Nguyễn Bích (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) - vợ của cố Luật sư Tiến sĩ Bùi Quang Tín (45 tuổi, giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) đã cung cấp với báo chí thông tin mới nhất về quá trình điều tra, xác minh của cơ quan công an liên quan đến cái chết của chồng bà.

Cố Luật sư Tiến sĩ Bùi Quang Tín (45 tuổi, giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM). Ảnh: PLO

Theo bà Bích, sáng ngày 27/4) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã tiếp tục mời bà đến làm việc, ghi lời khai liên quan đến vụ việc.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Cơ quan CSĐT đã đưa ra hình ảnh chụp một chiếc kính và đề nghị bà xác nhận có phải kính của ông Bùi Quang Tín hay không. Sau khi xem hình ảnh, bà Bích đã ký xác nhận chiếc kính được xem giống với kính của ông Bùi Quang Tín.

Bà Bích cho hay, bà được thông báo chiếc kính này được tìm thấy trong nhà ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nhà của ông Dũng chính là nơi ông Tín và các đồng nghiệp ngồi nhậu trước khi thi thể ông Tín được phát hiện dưới sân tòa nhà.

Tại buổi làm việc này, CSĐT cũng thông báo đến bà rằng vụ việc phức tạp nên cần nhiều thời gian để điều tra kỹ lưỡng.

Khu chung cư nơi phát hiện ông Tín tử vong. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 5/4, Tiến sĩ Bùi Quang Tín đến nhà ông Trần Việt Dũng ở một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè để dự tiệc cùng 8 đồng nghiệp ở Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Sau khi tan tiệc, đến chiều cùng ngày, chủ nhà và những người khác rời khỏi chung cư, chỉ còn lại ông Tín và một nam đồng nghiệp ở lại. Sau đó ông Tín được phát hiện rơi từ tầng 14 của tòa nhà, tử vong dưới sân chung cư.



Nghi ngờ về cái chết bất thường của chồng, bà Bích đã viết đơn đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong đơn đề nghị, bà Bích chỉ ra nhiều chi tiết "vô lý" về cái chết của chồng, trong đó cho chi tiết về sự "biến mất" bí ẩn của chiếc kính mà ông Tín vẫn thường đeo. Bà Bích cũng trình bày trong đơn bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của bản thân và cả gia đinh.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ sự việc theo quy định.



Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Đỗ (t/h)