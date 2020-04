Là người cuối cùng ở cùng TS Bùi Quang Tín, Phó hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM nói gì?

Là bạn bè thân thiết, không có mâu thuẫn

Trong đơn tường trình với Công an huyện Nhà Bè sau diễn biến cái chết của chồng, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, vợ TS Bùi Quang Tín) có đề cập đến nhân vật thầy T. (Phó Hiệu trưởng). Qua xác định đây là ông Nguyễn Đức Trung, PGS. TS, Phó Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng TP.HCM, phụ trách phòng Truyền thông.



Vietnamnet đưa tin, ông Trung trao đổi qua điện thoại liên tục khẳng định, ông và tiến sĩ Tín là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. "Tôi không hiểu sao chị Bích lại nêu tôi như thế này. Tôi thật sự sốc. Tôi phải đi gặp chị Bích ngay để hỏi rõ chuyện này”, ông Trung quả quyết.

Ông Trung xác nhận đúng là Tiến sĩ Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của Đại học Ngân hàng TP.HCM trong giai đoạn đầu năm 2019.



Ông Trung tiết lộ, ông Tín có tâm sự là không thích ngày làm 8 tiếng, bị bó buộc, chỉ thích làm công việc giảng dạy, chuyên gia truyền thông. “Anh Tín có lợi thế là quan hệ khá tốt với báo chí, truyền thông. Nhưng khi anh có nỗi niềm, muốn từ chức thì lãnh đạo ở đây cũng vui vẻ, chính tôi là người ký đơn cho anh ấy”, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khẳng định.

Thời điểm ông Tín được phát hiện rơi lầu tử vong tại 1 chung cư ở huyện Nhà Bè vào tối 5/4, ông Trung xác nhận là đó là đến nhà ông Dũng. Ông nói rõ là đến để bàn bạc việc hợp tác của Viện kinh tế quốc tế thuộc nhà trường.



Trả lời qua điện thoại, ông Trung cho biết đã có tường trình với cơ quan Công an các vấn đề như đã đi đâu, làm gì trong thời gian ông Tín bị phát hiện tử vong.

Trước đó, trong bản tường trình với công an bà Bích cho biết, trưa 5/4, ông Tín nói qua nhà người tên D. để bàn việc với ông T. nhưng ông Tín không muốn đi. Bà Bích cung cấp một thông tin quan trọng, cách đây hơn 1 tháng (giai đoạn ông Tín từ chức), thầy T. có mời chồng bà về làm việc. Ông Tín lo sợ đến mức trong cuộc gặp đó không dám uống ly nước vì sợ… có độc mà phải tự tay pha nước.





Là người nói chuyện cuối cùng với nạn nhân?



Theo báo cáo của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, TS. LS Bùi Quang Tín tử vong sau khi ngã từ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Báo cáo diễn tiến sự việc cho biết sáng 5/4, ông T.V.D. - Viện Đào tạo quốc tế nhà trường (chủ căn hộ trên) có mời 8 cán bộ của trường, trong đó có ông Bùi Quang Tín, tới nhà ăn cơm.



Khoảng 12 giờ 30 phút đến 13 giờ, ông Bùi Quang Tín có mặt và cùng ăn cơm tại đây với nhóm người trên. Trong quá trình ăn cơm, một số người có dùng bia rượu. Đến khoảng 16 giờ, bữa cơm kết thúc, mọi người uống trà rồi sau đó lần lượt ra về.



Tuy nhiên, sau đó ông Bùi Quang Tín và một vị Phó Hiệu trưởng nhà trường vẫn tiếp tục ngồi lại nói chuyện. Đến khoảng 17 giờ, ông T.V.D. (chủ nhà) do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông D. dặn 2 người còn ngồi lại nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).



Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi đang chạy xe trên đường thì ông T.V.D. nghe người cùng ngồi lại với ông Bùi Quang Tín gọi điện thoại báo ông Tín đã tử vong. Lập tức, ông T.V.D. quay xe về ngay.



Thời điểm ông T.V.D. trở lại chung cư thì lực lượng chức năng đã khoanh vùng hiện trường. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định là tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Công an xã Phước Kiển và Công an huyện Nhà Bè đã lập tức có mặt, tiếp nhận hiện trường, tiến hành lấy lời khai những người liên quan. Ông T.V.D. được yêu cầu gọi một số người tham dự bữa cơm quay trở lại hiện trường để lấy lời khai phục vụ cơ quan điều tra.

Sau đó, các thành viên Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cùng đi tới Bệnh viện huyện Nhà Bè để chờ kết quả khám nghiệm tử thi.



Đến 2 giờ sáng nay 6/4, Công an huyện Nhà Bè thông báo kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận ông Bùi Quang Tín chết là do bị chấn thương và đập mạnh do ngã từ trên cao xuống.

Lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết đã phối hợp tích cực với cơ quan công an và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an khi được yêu cầu. Đồng thời, nhà trường đã gặp gỡ gia đình ông Bùi Quang Tín để thăm hỏi, động viên, chia buồn và phối hợp cùng tổ chức tang lễ.

Như đã đưa tin trước đó, ông Bùi Quang Tín là nhân vật khá nổi tiếng trong giới tài chính - ngân hàng. Ông là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; thành viên sáng lập Công ty luật Globalink…

Vị tiến sĩ này đồng thời là diễn giả nổi tiếng về vấn đề kinh tế và pháp lý chuyên sâu trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Ông còn là 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.



