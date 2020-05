Gia đình tử tù Hồ Duy Hải gửi Hội đồng giám đốc thẩm nhiều tài liệu lần đầu công bố

Theo nội dung vụ án, sáng 14/1/2008, hai nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bị sát hại dã man tại nơi làm việc. Trước đó, hai nữ nhân viên này được cho là có quen biết với Hồ Duy Hải từ năm 2007.

Hơn hai tháng sau, ngày 21/3/2008, Hồ Duy Hải bị bắt. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất giết người đồng thời kết án tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Trong vụ án, Đinh Vũ Thường là người duy nhất vào Bưu điện Cầu Voi tối xảy ra vụ án. Hồ sơ vụ án nêu, anh Thường đến bưu điện gọi điện về Cà Mau lúc 19 giờ 39 phút 22 giây thì thấy một thanh niên ngồi phía trong bưu điện và nhìn thấy chiếc xe Dream nhưng không thấy biển số xe.

Bị cáo Hồ Duy Hải tại tòa - Ảnh: TLTT

Tại biên bản ghi lời khai ngày 31/3/2008, anh Thường khai không thể nhận dạng chính xác người thanh niên đó qua khuôn mặt được.

Tuy nhiên, cáo trạng lại căn cứ vào lời khai này và cho rằng "nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện" tại thời điểm xảy ra vụ án.



Đáng nói, khi diễn ra phiên tòa xét xử, nhân chứng này không được triệu tập. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cũng thể hiện anh Thường không tham dự phiên tòa. Hội đồng xét xử đã xét xử mà không và không thể thẩm vấn, làm rõ tình tiết anh Thường có nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện hay không.

Theo đó, ngày 7/12/2011, luật sư Trần Hồng Phong (bào chữa cho Hồ Duy Hải) đã gặp anh Thường tại TP.HCM. Tại cuộc gặp, anh Thường cho biết mình không hề được triệu tập tham dự phiên tòa. Anh Thường vẫn khẳng định mình không hề quen biết và cũng không thể nhận dạng người mình nhìn thấy trong bưu điện là Hồ Duy Hải.

Cũng tại cuộc gặp này, anh Thường đã viết giấy xác nhận, nêu rõ việc tòa "không mời tham dự phiên tòa" và "không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy tối 13-1-2008 tại Bưu điện Cầu Voi". Theo luật sư Phong, chứng cứ này rất có ý nghĩa.

Lời xác nhận của anh Thường

"Từ cuối năm 2011, khi nhận vụ án này, một trong những việc tôi làm đầu tiên là tìm bằng được nhân chứng Thường. Khi anh Thường nói mình không hề quen biết thì làm sao nhận dạng được Hải, bản thân tôi cũng thấy sốc, đã anh Thường viết tờ xác nhận'', luật sư Phong nói.

Ngoài nhân chứng Thường, cơ quan điều tra cũng không lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu - người đầu tiên phát hiện vụ án.



Đã 12 năm trôi qua nhưng vụ án mạng tại Bưu điện Cầu Voi vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng đã bị mất, bị thay đổi hoặc chưa được làm rõ.

Một trong số đó là chi tiết dấu vân tay tìm thấy ở hiện trường. Cáo trạng cho rằng sau khi giết các nạn nhân, Hồ Duy Hải 2 lần ra nhà vệ sinh phía sau rửa tay và dao.

Kết luận giám định cho thấy tại hiện trường vụ án thu được nhiều dấu vân tay trên cửa kính và trên vòi nước ở lavabô. Thế nhưng, các dấu vân tay này không trùng với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải và cơ quan tố tụng vẫn chưa xác định nó là của ai.

Đáng nói hơn là kết quả giám định dấu vân tay đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Long An cho rằng "dấu vân tay không giám định được".

Một chi tiết khác là cánh cổng sau bưu điện. Bản án phúc thẩm thể hiện khi cắt cổ 2 nạn nhân máu bắn rất nhiều lên người bị cáo, sau khi gây án bị cáo trèo cổng sau để đi ra cổng trước. Tuy nhiên, biên bản khám nghiệm hiện trường trên cánh cổng sau không phát hiện bất kỳ dấu vết máu nào để lại.

Cơ quan điều tra kết luận Hồ Duy Hải đã dùng dao cắt cổ, dùng thớt đập vào đầu nạn nhân nhưng không thu tang vật để truy nguyên mà đã tiêu hủy ngay sau khi khám nghiệm hiện trường. Chưa hết, sau khi bắt giam Hồ Duy Hải, cơ quan điều tra mới cử người ra chợ mua dao, thớt dùng để làm chứng cứ buộc tội.

Các đối tượng tình nghi như Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol không được điều tra làm rõ. Trong số này, Nghị là người yêu của một trong hai nạn nhân. Trong đêm xảy ra vụ án, Nghị có ghé vào Bưu điện Cầu Voi. Cơ quan điều tra đã từng tạm giữ và lấy lời khai của Nghị, nhưng sau đó toàn bộ thông tin về Nghị đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án.

Cũng theo Báo Tuổi trẻ, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như: bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án.

Đặc biệt, không giám định để xác định thời điểm chết của nạn nhân, không trưng cầu giám định ngay dấu vết máu thu được khi khám nghiệm hiện trường mà để 4 tháng sau mới giám định thì lúc này máu đã bị phân hủy...

