Thông tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt: Từ thượng úy công án đến kẻ giết người máu lạnh

Đêm ngày 13/2, lực lượng chức năng đã tiêu diệt Lê Quốc Tuấn sau nửa tháng trốn truy nã. Nhưng ít ai biết rằng, trước đó 15 ngày, Tuấn là một chiến sĩ Công an được bà con lối xóm yêu quý.

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nã súng sát hại 5 người trong hai ngày 29/1 và 30/1. Như vậy, sau nửa tháng trốn chạy, đêm ngày 13/2, lực lượng chức năng đã tiêu diệt Tuấn “khỉ” vì hắn quyết liệt chống trả. Đến chiều ngày 14/2, Công an TP Hồ Chí Minh bắt thêm 11 đối tượng liên quan đến Tuấn “khỉ” để phục vụ điều tra.

Hôm qua (14/2), mặc dù Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt nhưng khu vực phát hiện Tuấn ẩn nấp vẫn đang bị lực lượng Công an phong tỏa. Hàng trăm người dân đội nắng đến theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường… Còn thi thể của Tuấn “khỉ” đã được chuyển về Trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt vì quyết liệt chống trả lực lượng chức năng

Không giống như những tên tội phạm khác có nhân thân “chẳng ra gì”, Lê Quốc Tuấn từng là người có sự nghiệp đoàng hoàng, được bà con lối xóm mến mộ.

Theo tờ Tiền Phong, Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình . Bố làm phụ xe đưa đón học sinh, còn mẹ mở tiệm kinh doanh tại nhà. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn “khỉ” tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm. Hết thời hạn, Tuấn xuất ngũ về nhà phụ mẹ công việc kinh doanh

Đến năm 2009, Tuấn xin đi nghĩa vụ Công an và được phân công về phục vụ tại trại giam Chí Hòa (thuộc Công an TP Hồ Chí Minh). Tại đơn vị, Tuấn có nhiệm vụ áp giải các bị cáo trong các vụ án hình sự ra tòa để phụ vụ công tác xét xử.

Trong khoảng thời gian làm việc tại trại giam, Tuấn tiếp tục ôn luyện thi tuyển vào ngành Công an. Vì được ưu tiên là người đang phục vụ trong ngành nên đối tượng này trúng cử vào trường trung cấp Công an. Sau đó, Tuấn vừa học vừa làm.

Ngày 14/2, Công an vẫn phong tỏa hiện trường tiêu diệt Tuấn "khỉ" để tiến hành khám nghiệm hiện trường

Tốt nghiệp trường trung cấp Công an, Tuấn trở thành chiến sĩ Công an với cấp bậc thượng úy (cho đến thời điểm gây án). Từ năm 2015, Tuấn được điều động về Công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Từ trước đến nay, trong mắt đồng nghiệp hay người dân sống gần nhà, Tuấn chưa từng làm gì để lại điều tiếng. Một số người dân cho biết, rất mến mộ sự chịu khó, biết vươn lên của Tuấn. Ông N.T.T. (50 tuổi, trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) chia sẻ với báo Tiền Phong rằng: “Tôi biết Tuấn từ nhỏ cho đến lớn, trước nay hắn chưa từng mâu thuẫn với hàng xóm. Hắn hay cười, ai nói gì cũng cười. Hồi nghe hắn giết người , tôi không thể tin nổi…”.

Trong khi đó, người dân sống ở ấp 5, xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) – nơi xảy ra vụ nã súng khiến 5 người thương vong thì lại suy nghĩ khác. Họ cho biết, sới bạc trong vườn nhãn đã có từ lâu rồi chứ không phải đến gần thời điểm vụ án xảy ra nó mới xuất hiện. Họ hay thấy Tuấn qua lại ở đó nên nhìn rất quen mặt.

Hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ án trên.

Công an TP Hồ Chí Minh họp báo thông tin về vụ tiêu diệt Tuấn "khỉ" đêm 13/2

Nga Đỗ (t/h)