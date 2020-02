Tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ”: Công an đang làm rõ “đường đi” của 1 tỷ đồng

Mặc dù Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt như Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra các đối tượng liên quan. Công an đang làm rõ về số tiền 1 tỷ Tuấn đưa cho Tý bà Dòm.

Theo tin từ Đời sống Pháp luật Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) dùng sống AK bắn chết 5 người, làm 1 người bị thương xảy ra vào ngày 29 và 30/1 vừa qua.

Công an TP Hồ Chí Minh đang truy tìm 2 chiếc xe tang vật mà Tuấn “khỉ” sử dụng trong quá trình bỏ trốn. Đồng thời cũng kêu gọi quần chúng nhân dân nếu phát hiện hai tang vật trên thì thông báo về Công an TP Hồ Chí Minh.

Cướp được tiền ở sòng bạc Tuấn "khỉ" đã đưa cho Tý bà Dòm nhờ giữ hộ

Theo tin từ Tiền Phong, khi trích xuất camera an ninh nhà bị can tên M. Sida thì phát hiện Tuấn có ghé qua đây, sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến sới bạc và gây án.

Khi Công an lục soát nhà bị can này thì phát hiện thêm 2 khẩu súng khác được giấu trong hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy bị can cầm 2 khẩu súng K59 nữa.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang làm việc với Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) để làm rõ về số tiền khoảng 1 tỷ đồng mà Tuấn đưa cho Tâm trước khi bỏ trốn. Trước đó, Tâm khai rằng, sau khi biết đó là tiền thì đã đưa lại cho vợ Tuấn “khỉ”. Công an đang làm rõ về lời khai này.

Ở một diễn biến liên quan, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam 12 bị can tại trại giam Chí Hòa để phục vụ điều tra . Tuy nhiên, Công an cũng tách riêng một số bị can giam giữ ở nơi khác. Công an sẽ làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án này.

Sau khi Tuấn bị tiêu diệt, Công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Trước đó, ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, Cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an tiến hành bao vây khu vực Tuấn bỏ trốn và triệu tập một số đối tượng lên trụ sở phụ vụ điều tra.

Đến ngày 13/2, Công an xác định được Tuấn đang lẩn trốn trong căn nhà hoang ở huyện Hóc Môn (cách nơi xảy ra án mạng khoảng 10km) nên đã lên kế hoạch vây bắt nghi phạm. Tại đây, Tuấn không chịu đầu hàng mà cố tình chống đối dẫn đến việc lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt nghi phạm.

Đến ngày 17/2, VKSND TP Hồ Chí Minh phê chẩn lệnh bắt tạm giam đối với 12 người liên quan đến Lê Quốc để điều tra về hành vi Chứa chấp tài sản do người phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh căn nhà trú ẩn cuối cùng của Tuấn Khỉ

Nga Đỗ (t/h)