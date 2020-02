Thông tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ”: Công an đang tìm kiếm 2 chiếc xe máy tang vật

Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ Tuấn “khỉ” nổ súng giết người xảy ra tại huyện Củ Chi. Trong quá trình điều tra, Công an đang tiến hành tìm kiếm 2 chiếc xe máy tang vật.

Vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nổ súng bắn chết 4 người và làm vị thương 1 người xảy ra vào ngày 29/1 tại huyện Củ Chi khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Điều đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn còn nổ súng sát hại thêm 1 người nữa và cướp xe máy.

Sau nửa tháng tích cực điều tra, truy tìm tung tích nghi phạm , Công an xác định Tuấn đang ẩn náu tại một ngôi nhà hoang thuộc huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) – nơi này cách địa điểm gây án khoảng 10km. Công an đã tập hợp lực lượng, triển khai phương án vây bắt nghi phạm. Song do Tuấn quyết liệt chống trả nên lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt nghi phạm.

Tuấn "khỉ" bỏ trốn ngay sau khi gây án

Sau khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngày 17/2, Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam 12 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án của Lê Quốc Tuấn. Cụ thể, Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, 33 tuổi, quê ở Tây Ninh, trú tại huyện Củ Chi) và Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ tại Củ Chi) và 10 người khác bị điều tra về 2 tội danh là Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 19/2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tìm kiếm tang vật của vụ án. Đó là hai chiếc xe máy mà Tuấn “khỉ” sử dụng trong quá trình bỏ trốn. Hai chiếc xe máy này hắn cướp của người trên đường đi bỏ trốn.

Đặc điểm tang vật như sau: Xe máy Mouvo màu đỏ đen mang BKS 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3 và một xe Wave màu xanh BKS 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân nếu phát hiện 2 chiếc xe máy này ở đâu thì báo lại với Công an, UBND nơi gần nhất. Trong trường hợp bao che sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt vào đêm ngày 13/2

Mọi thông tin liên quan đến 2 chiếc xe máy tang vật người dân báo về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM. Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1, TP.HCM hoặc liên hệ đến Công an huyện Củ Chi qua SĐT 028.38920.272; Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273.

Liên quan đến việc Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, ngày 16/2, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức hỏa táng. Kể từ khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, rất nhiều người đến “phục” trước cửa nhà Tuấn “khỉ” để quay clip đăng lên mạng xã hội . Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người vô tội và hàng xóm láng giềng.

