Thông tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ”: Danh tính 12 đối tượng bị tạm giam vì có liên quan đến kẻ phạm tội

Ngày 17/2, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giam 12 người tình nghi có có liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "Khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) nổ súng bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi, vào ngày 29 và 30/1.

Cụ thể, 12 đối tượng bị tạm giam phục vụ điều tra bao gồm: Phạm Thanh Tâm (tự "Tý bà Dòm", 33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi), Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và 10 người khác - bị điều tra về 2 tội danh là "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Tuấn "khỉ"



Công an xác định nhóm người có hành vi chứa chấp 1 tỉ đồng do Tuấn cướp được ở sòng bạc tại vườn nhãn Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi). Mặt khác, các đối tượng đồng thời có liên quan đến hành vi tàng trữ khẩu súng AK báng xếp mà Tuấn sử dụng.

Như đã đưa tin trước đó, Lê Quốc Tuấn tức Tuấn "khỉ" được xác định là nghi phạm gây ra vụ nổ súng trong một sòng bạc vắng vẻ khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) vào chiều 29/1.

Tại hiện trường, 4 người trong sòng bạc được phát hiện chết tại chỗ vì trúng đạn, một người nguy kịch.

Khẩu súng AK Tuấn "khỉ" dùng để gây án.

Lê Quốc Tuấn sau khi gây án đã tẩu thoát trên chiếc SH màu đỏ cướp được. Trên đường trốn chạy, Tuấn đã dùng súng bắn chết tài xế grab bike là anh V.C.T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) để cướp xe máy.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lê Quốc Tuấn bị truy nã với tội danh Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại căn nhà hoang trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Xáng nơi giáp ranh giữa huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Ngay sau đó, công an đã triển khai lực lượng vây bắt. Trong quá trình vây bắt, Tuấn "khỉ" đã nổ súng về phía công an nên lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải tiêu diệt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể Tuấn cho gia đình đi hỏa táng vào chiều 14/2. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an TP Hồ Chí Minh họp báo thông tin về vụ tiêu diệt Tuấn "khỉ" đêm 13/2