Luật sư Nguyễn Thành Công: Livestream gia đình Tuấn “khỉ” là bất nhẫn và phạm pháp

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 16/2, cơ quan chức năng huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao thi thể Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi) cho gia đình đưa về hỏa táng. Tuấn “khỉ” chính là kẻ sát nã súng sát hại 5 người trong hai ngày 29 và 30/1.

Trong quá trình truy bắt, Tuấn “khỉ” có hành động phản kháng dữ dội, nã súng về phía lực lượng chức năng nên Công an buộc phải tiêu diệt đối tượng nguy hiểm này. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tống đạt quyết định bắt tạm giữ một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Suốt thời gian truy bắt Lê Quốc Tuấn, Công an TP Hồ Chí Minh đã xử lý nhiều đối tượng giả mạo nghi phạm, livestream cảnh truy bắt, tung tin thất thiệt về vụ việc. Thậm chí, khi Công an tiêu diệt được Tuấn “khỉ”, hàng chục youtuber đã kéo lên căn nhà hoang nơi Tuấn ẩn náu để quay clip đăng lên youtube.

Thậm chí, nhiều người còn chầu trực ở nhà Lê Quốc Tuấn (ở Củ Chi) để chờ gia đình mở cửa để quay clip rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội nhằm cầu view, tương tác từ cư dân mạng.

Việc làm trên đã bị gia đình, hàng xóm nơi Tuấn “khỉ” sinh sống phản ứng rất dữ dội. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Thành Công (Công ty Đông Phương Luật, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) đã lên tiếng.

Luật sư trả lời tờ Người lao động như sau, Tuấn “khỉ” gây án đáng chết và thực tế cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Điều đó là tương xứng, ở góc độ khác thì có lẽ là công bằng. Tết nhiên không phải mọi trường hợp phải đổi mạng. Pháp luật điều chỉnh hành vi xử sự của con người trong xã hội với việc mở rộng quyền và nghĩa vụ tương xứng.

Trong đó có nguyên tắc, ai làm người nấy phải chịu trách nhiệm hay cá thể hóa trách nhiệm pháp lý. Trừ trường hợp là người giám hộ, đại diện mới phải chịu trách nhiệm thay nhưng chỉ giới hạn ở trách nhiệm dân sự. Còn trách nhiệm hình sự, người có đầy đủ trách nhiệm năng lực chủ thể (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình.

Tuấn “khỉ” cướp và giết 4 người, làm 3 người bị thương và bắn chết 1 người trên đường trốn chạy là hành vi không thể dung thứ, dù lý giải từ bất kỳ góc độ nào. Song người nhà, gia đình, vợ con của Tuấn nếu không liên quan đến hành vi phạm tội, không giúp đỡ, bao che cho Tuấn, không bị truy nã thì được đối xử như những công dân bình thường.

“Việc nhiều người chĩa điện thoại vào căn nhà đóng cửa để quay diễn biến và nhất cử nhất động của từng thành viên trong gia đình để youtube, facebook, tôi thấy nhẫn và thất đức quá. Những hình ảnh này được lan truyền đến tận hang cùng ngõ hém và được bình luận, bàn tán rôm rả. Chắc hẳn không thiếu những lời cay độc, nhói đau tận tâm can hơn những bức tranh vẽ ra gia đình Tuấn như một nhóm tội phạm. Người lớn có thể vượt qua nhưng trẻ con thì làm sao? Có một người thân gây tội ác và đã phải trả giá là một mất mát quá lớn trong gia đình. Nhưng họ vô tội và còn cả tương lai nữa. Tôi biết nói ra điều này sẽ bị “ném đá” khi so sánh nỗi đau của gia đình bị hại. Có điều, pháp luật của nhà nước cũng như luật đời đều rất phân minh khi phân định trách nhiệm rõ ràng đối với người thực hiện hành vi phạm tội cũng như đồng phạm với chế tài cụ thể nhằm trừng trị lẫn răn đen và giáo dục chung”, luật sư Công nói.

Cung theo luật sư Công, ai có liên quan và hành vi liên quan của họ được pháp luật xác định là vi phạm thì họ sẽ bị điều chỉnh, thậm chí là trừng phạt. Còn không liên quan hay hành vi liên quan nhưng không phải là vi phạm pháp luật hình sự thì được điều chỉnh theo hình thức khác.

Còn hành vi đăng ảnh cá nhân mà chưa được phép của người bị đăng đó là vi phạm pháp luật. Bộ luật Dân sự năm 2018 đã quy định rõ tại Điều 38. Điều này đồng nghĩa những hành vi sau trái kia hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý để yêu cầu hồi thường.





Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt sau khi cố gắng chống đối lực lượng chức năng

