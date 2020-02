Thêm một đối tượng ở Cà Mau bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Tuấn “khỉ”

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ Tuấn “khỉ”, Công an tiếp tục xử phạt một đối tượng chia sẻ clip sai sự thật, bôi xấu ngành Công an lên mạng xã hội facebook.

Theo tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 26/2, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đã chia sẻ thông tin sai sự thật về Tuấn “khỉ” lên mạng xã hội , gây ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an.

Được biết, ngày 18/2, Sở phát hiện tài khoản facebook Trịnh Thư đăng tải clip với nội dung không đúng về việc Công an tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”). Sở vào cuộc xác minh thông tin trên.

Tài khoản Trịnh Thư đưa tin sai sự thật

Sở thông báo sự việc đến Công an tỉnh Cà Mau. Công an vào cuộc điều tra, xác minh bà T.B.T. (ngụ tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau) là người đã chia sẻ thông tin sai sự thật này. Bà T. sau đó bị Công an mời lên làm việc, gỡ bỏ nội dung chia sẻ sai sự thật trên mạng xã hội

Cũng liên quan đến việc thông tin sai sự thật, hồi đầu tháng 2/2020, Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập mạo danh Tuấn “khỉ” là S.Q.K. (21 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau ) lên làm việc để làm việc.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt vào ngày 13/2

Tại trụ sở Công an, đối tượng K. khai nhận, đọc được thông tin về việc Tuấn “khỉ” trên mạng xã hội, biết đối tượng có mang súng AK và cơ quan chức năng đang truy bắt, kêu gọi ra đầu thú nên K. đã tìm số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) nên đã gọi điện nhận mình là Tuấn “khỉ” nói muốn ra đầu thú. Mục đích là để trêu đùa. Khi bị phát hiện đã bị vợ mắng và gỡ bỏ sim điện thoại.

Ở một diễn biến khác, Công an TP Hồ Chí Minh đã đình nã đối với Lê Quốc Tuấn. Việc đình nã căn cứ trên biên bản khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi của Lê Quốc Tuấn. Mặc dù đã có quyết định đình nã nhưng Công an TP Hồ Chí minh vẫn tiếp tục truy tìm tang vật liên quan đến vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an hé lộ lý do đình nã Lê Quốc Tuấn



Xem thêm: Công an TP Hồ Chí Minh đình nã Lê Quốc Tuấn nhưng vẫn tiếp tục truy tìm vật chứng của vụ án

Nga Đỗ (t/h)