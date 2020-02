Thông tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ”: Thu giữ thêm súng, lựu đạn trong hồ nuôi cá sấu nhà bị can C

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và thu giữ thêm tang vật là súng, lưu đại ở hồ nước có nuôi cá sấu tại nhà bị can C. (1 trong 12 bị can đã bị tạm giữ).

Xung quanh vụ Tuấn “khỉ” (Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi) – kẻ nã súng làm thương vong 6 người, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực mở rộng điều tra vụ án. Lực lượng chức năng đang làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án và truy tìm các tang vật.

Dẫn nguồn tin từ tờ Tiền Phong, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tiến hành khám xét nhà bị can C. (1 trong số 12 người bị tạm giam phục vụ điều tra) thì phát hiện dưới hồ nước có nuôi cá sấu có nhiều súng và lựu đạn. Theo phản án của quần chúng nhân dân, đối tượng này đi đâu cũng mang theo 2 khẩu súng K59. Công an đã tịch thu tang vật dưới hồ nuôi cá sấu và đang lấy lời khai của bị can về vấn đề này.

Tuấn "khỉ" nã súng khiến 6 người thương vong

Cũng theo tờ Tiền Phong, tỏng ngày 29/1, một con bò của gia đình ở cạnh hiện trường đã bị trúng đạn chết. Chủ hộ nuôi bò cho rằng con bò trúng đạn của Tuấn “khỉ” mà chết. Vì thế, gia đình này có đơn yêu cầu gia đình Tuấn “khỉ” phải bồi thường thiệt hại 40 triệu đồng.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 25/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình nã đối với Lê Quốc Tuấn. Quyết định đình nã căn cứ vào viên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của Tuấn “khỉ”. Đối tượng đặc biệt nguy hiểm này đã bị Công an tiêu diệt vào đêm 13/2 khi có hành động nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Mặc dù đã có quyết định đình nã đối với Tuấn nhưng Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục điều tra, truy tìm tang vật vụ án để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án này. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ án của Tuấn “khỉ”.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang truy tìm tang vật của vụ án là xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 595.12.

Đặc điểm tang vật như sau: Xe máy Mouvo màu đỏ đen mang BKS 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3 và một xe Wave màu xanh BKS 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Vì sao phải tiêu diệt Tuấn "khỉ"

