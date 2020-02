Thông tin mới nhất vụ Tuấn “khỉ” sau khi bị tiêu diệt đêm 13/2: Bắt thêm 11 đối tượng liên quan

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 11 đối tượng và tạm giữu 2 đối tượng có liên quan đến Tuấn “khỉ” vào chiều ngày 14/2.

Theo tin từ Báo Người Lao Động , chiều 14/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, 11 đối tượng này bị khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về 2 tội danh: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến Tuấn “khỉ” để củng cố hồ sơ, xử lý tội danh phù hợp.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt thêm nhiều đối tượng liên quan đến Tuấn "khỉ"

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giam tổng công 13 đối tượng liên quan đến Lê Quốc Tuấn. Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo đúng quy định.

Ở một diễn biến liên quan, 15h chiều cùng ngày, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tiêu diệt Tuấn “khỉ” diễn ra vào đêm ngày 13/2. Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng tiêu diệt đối tượng này trong vòng 50 phút. Lý do tiêu diệt là vì Tuấn “khỉ” chống trả quyết liệt, nổ súng vào lực lượng chức năng để tìm cách tẩu thoát.

Cũng trong buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an đã điều lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ để vây bắt, tiêu diệt Tuấn “khỉ”. Tại hiện trường, phát hiện khẩu súng AK báng xếp có 9 viên đạn. Vũ khí này không thuộc lực lượng Công an.

Đêm 13/2, nhiều người dân đến xem cuộc vây bắt, tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Ngoài ra, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh còn cho biết, Công an chưa hề cung cấp bất kỳ hình ảnh nào của Tuấn “khỉ” sau khi bị tiêu diệt cho bất kỳ cá nhân nào. Cơ quan Công an đang điều tra để tiến hành xử lý cá nhân lấy hình ảnh một nam thanh niên và cho đó là Tuấn “khỉ”.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ công bố thông tin vụ việc khi có kết luận điều tra mới nhất. Hiện Công an TP vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Your browser does not support HTML5 video.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin trong buổi họp báo chiều nay

Nga Đỗ (t/h)