Công an TP Hồ Chí Minh đình nã Lê Quốc Tuấn nhưng vẫn tiếp tục truy tìm vật chứng của vụ án

Vì Lê Quốc Tuấn đã bị tiêu diệt vào đêm 13/2 nên Công an TP Hồ Chí Minh quyết định đình nã. Song, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tiến hành truy tìm vật chứng và mở rộng điều tra vụ án.

Theo tin từ Người lao động, ngày 25/2, thượng tá Nguyễn Văn Hướng (Phó Thủ trưởng Công an TP Hồ Chí Minh) đã ký quyết định đình nã đối với Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ tại Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Quyết định đình nã

Lý do Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra quyết định này căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của Lê Quốc Tuấn. Đối tượng này bị cơ quan chức năng tiêu diệt vào đêm ngày 13/2 vì có hành động chống đối, nổ súng vào lực lượng chức năng.

Mặc dù đã đình nã nhưng Công an vẫn tiếp tục truy tìm vật chứng của vụ án

Mặc dù, đã ra quyết định đình nã nhưng Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục truy tìm tang vật liên quan đến vụ án do Lê Quốc Tuấn cướp trong quá trình bỏ trốn. Mặt khác, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án.

Liên quan đến vụ án nổ súng giết người ở sới bạc tại huyện Củ Chi, tối ngày 30/1 (sau 1 ngày xảy ra án mạng), Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt với Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người , Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt vì có hành vi chống đối lực lượng chức năng

Sau đó, Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm vật chứng của vụ án là xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 595.12.

Đặc điểm tang vật như sau: Xe máy Mouvo màu đỏ đen mang BKS 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3 và một xe Wave màu xanh BKS 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can liên quan đến Tuấn “khỉ” để phục vụ điều tra . 12 đối tượng bị tạm giam phục vụ điều tra gồm: Phạm Thanh Tâm (tự "Tý bà Dòm", 33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi), Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và 10 người khác - bị điều tra về 2 tội danh là "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt vào đêm 13/2

