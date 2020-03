Hé lộ giới tính thi thể đang phân hủy bị giấu trong vali ở Nha Trang

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, thi thể đang phân hủy nặng bị giấu trong vali đen là nam giới, độ tuổi khoảng từ 25 đến 35.

Liên quan đến vụ thi thể đang phân hủy trong vali ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang , sáng ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan nghiệm vụ liên quan điều tra vụ việc.

Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi xác định giới tính của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Thi thể là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 35 chứng không phải là nữ giới như nhiều thông tin trên mạng.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân

Theo nguồn tin từ Zing .vn, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Bởi thời điểm phát hiện thi thể không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Công an vẫn đang khẩn trương điều tra.

Chiếc chăn mỏng vên trong vali

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, khoảng 10h, Công an phường Vĩnh Hòa nhận được tin báo, người dân phát hiện thi thể trong vali đang phân hủy mạnh. Nhân chứng phát hiện là anh Trần Tuấn Vũ (ngụ tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Theo anh Vũ, nạn nhân bị nhét trong vali giấu kín trong bụi cây ở khu vực Bãi Tiên, cách đường Phạm Văn Đồng (phường Phước Hòa khoảng 10 mét).

Anh Vũ kể lại: “Lúc phát hiện chiếc vali có nhiều điểm kỳ lạ, tôi đã trình báo ngay cho Công an phường Vĩnh Hòa hành kiểm tra. Lực lượng chức năng sau ít phút đã có mặt tại hiện trường tiến hành rạch lớp nilong thì phát hiện thi thể người. Lúc ấy tôi nhìn thấy thi thể tóc dài, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc”.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vào ngày hôm qua

Tại hiện trường, Công an thấy nạn nhân bị giấu trong vali màu đen, bên ngoài cùng quấn băng keo, tiếp đo là lớp nilong và một chiếc chăn mỏng. Chiếc vali bị giấu kín trong bụi rậm. Thi thể bên trong vali không còn nguyên vẹn.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

