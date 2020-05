Cựu thượng tá Công an đề nghị VKSND xin lỗi, đề nghị tòa “chứng minh bị cáo vô tội”

Ngày 15/5, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình bước vào phiên tranh tụng. Sáng nay, bị cáo Khương Ngọc Chất tự bào chữa cho mình.

Bị cáo Khương Ngọc Chất bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trước khi bị khởi tố, bắt giam, bị cáo Khương Ngoc Chất (SN 1975) là thượng tá, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình.

Khi tự bào chữa, bị cáo Chất nói rằng, không đồng ý với luận tội của đại diện VKSND truy tố mình theo Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015. Đối với bị cáo, truy tố như vậy là có dấu hiệu vi phạm tố tụng hình sự, đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của bị cáo và các bị cáo khác.

Theo tờ Người lao động, về hoạt đồng điều tra , vấn đề trọng chứng hơn trọng cung chưa được đưa ra. Lời khai của các bị cáo khác buộc tội bị cáo không được tiến hành xác minh, thu thập cho khách quan. Vì vậy, bị cáo cho rằng VKSND truy tố như vậy ảnh hưởng đến nhân phẩm của bị cáo, gia đình bị cáo.

"Bị cáo đề nghị VKSND xin lỗi bị cáo và các bị cáo khi bị truy tố theo Điểm B, Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015", bị cáo Chất nói.

Bị cáo Nguyễn Công Chất

Bên cạnh đó, bị cáo Chất còn chỏ ằng, cơ quan điều tra Bộ Công an và đại diện VKSND không có căn cứ, cơ sở nào từ lời khai của bị cáo Tuấn là đúng. "Tại buổi làm việc tại Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và đại diện VKSND, các điều tra viên và VKSND nói bị cáo có móc nối, bị cáo đề nghị đưa ra chứng cứ nhưng điều tra viên không đưa ra chứng cứ nào để chứng minh bị cáo móc nối, lôi kéo phạm tội", bị cáo nói.

Ngoài ra, bị cáo còn khẳng định bản thân không hề lôi kéo Hoàng Văn Giang và Nguyễn Đúc Thanh (đều là cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình) để tiếp sức phạm tội. Bị cáo còn cho biết, đã nhiều lần yêu cầu mời Giang và Thanh đến tòa để chứng minh mình không có tội nhưng hai người này không tới.

Bị cáo Chất đề nghị tòa cho đối chất với bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Quang Vinh để làm rõ việc bàn bạc, móc nối giữa bị cáo với Vinh, Tuấn hay Tuấn và Vinh... nhưng không được đáp ứng. Chất cũng phủ nhận cáo trạng truy tố Chất và Vinh trao đổi sắp xếp phòng thi, Chất khẳng định không có việc đó.

Với 10 bài thi nhờ nâng điểm, bị cáo Chất khẳng định không có bất kỳ thí sinh, phụ huynh nào nhờ can thiệp bài thi và không có người thân nào thi THPT quốc gia 2018. Bị cáo Chất cũng khẳng định, không hề biết trường hợp Khương Bá Anh là ai, ở đâu, làm gì.

Cũng trong phiên xử sáng nay, bị cáo Chất đã đưa ra nhiều ý kiến chứng minh những lời khai của bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn là vu khống. Bị cáo nói, lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn cáo buộc bị cáo có bàn bạc, nhưng bị cáo khẳng định không. Nếu có căn cứ thì căn cứ vào đâu, có ghi âm, ghi hình, có người chứng kiến không. Hoàn toàn không có”…

Từ những lý lẽ trên, Khương Ngọc Chất đề nghị cho triệu tập điều tra viên của Bộ Công an cũng cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ; đề nghị triệu tập Hoàng Văn giang và Nguyễn Đức Thanh để chứng minh những lời khai, làm rõ chữ ký của Nguyễn Quang Vinh.

Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại. Chất nói đã có rất nhiều đơn kiến nghị, kêu oan gửi cấp trên, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, đơn xin tại ngoại... nhưng không được đáp ứng. "Tôi không hiểu tại sao hay cho rằng tôi là đồng phạm sợ ra ngoài ảnh hưởng tới vụ án", bị cáo nói.



Đặc biệt, trước khi kết thúc phần tự bào chữa của mình, bị cáo đề nghị HĐXX chứng minh bị cáo vô tội, tuyên bị cáo vô tội.

Your browser does not support HTML5 video. Gian lận thi ở Hòa Bình: Cựu Giám đốc Sở nói gì?

Xem thêm: VKSND đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù đối với chủ mưu vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Nga Đỗ (t/h)