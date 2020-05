Cựu thượng tá Công an lại “mạnh mồm”: Gia đình sẽ tiếp tục kêu oan đến đời con cháu

Sáng nay (16/5), TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc xét xử vụ gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2018 đối với 15 bị cáo là các cựu cán bộ, giáo viên, công an tỉnh Hòa Bình. Các bị cáo bị truy tố với các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Trước khi bước vào phần nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo buộc với vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Quang Vinh – cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vẫn một mực không nhận tội. Bị cáo nói: Những gì đã làm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tôi có sai phạm về quy chế, cần xử lý tới đâu bị cáo xin chịu trách nhiệm, bị cáo không biện hộ cho hành vi của mình. Song bị cáo một lần nữa khẳn định không lạm dụng chức vụ quyền hạn, không nâng điểm cho thí sinh nào cả.

Bị cáo Khương Ngọc Chất

Đáng chú ý nhất là lời nói sau cùng của bị cáo Khương Ngọc Chất - cựu thượng tá, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hòa Bình). Bị cáo Chất bị cáo buộc tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ nhưng đến thời điểm hiện tại, bị cáo vẫn kêu oan. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét bị cáo vô tội, bị oan sai. Chất cũng mong muốn HĐXX xem xét, đánh giá một khách quan, công tâm nhất để bảo vệ cho các bị cáo đang bị oan.

Bị cáo muốn được đối chất mong muốn HĐXX triệu tập 2 cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, mời điều tra viên của Bộ Công an để đưa chứng cứ, chứng minh bị cáo phạm tội; đề nghị VKS đưa ra chứng cứ chứng minh bị cáo phạm tội chứ không dựa vào lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn.

Đáng chú ý, bị cáo mong muốn HĐXX, VKS, các luật sư , lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an... xem xét đánh giá cáo buộc của VKS Tối cáo buộc tội mình. "Bị cáo khẳng định bị cáo bị oan, bị cáo mong muốn người thân tiếp tục tiếp sức cho bị cáo để bị cáo tiếp tục kêu oan, kháng cáo nếu không được xem xét tại phiên tòa này. Thậm chí đời bị cáo chưa xong, đời con cháu bị cáo sẽ tiếp tục kêu oan cho bị cáo. Đề nghị HĐXX trả tự do cho bị cáo, bị cáo bị oan”, bị cáo Chất nói lời sau cùng.

Theo thông tin từ phiên tòa, HĐXX dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 21/5.

