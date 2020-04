Tình tiết bất ngờ vụ xương người bị đốt trong nghĩa địa Củ Chi: Nạn nhân là nam chứ không phải nữ

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, bộ xương bị đốt ở nghĩa địa huyện Củ Chi được phát hiện vào cuối tháng 11/2019 là của nam giới chứ không phải nữ giới như nhận định ban đầu.

Liên quan đến vụ đốt xương người trong nghĩa địa huyện Củ Chi (TP HCM), Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra , liên tục phát đi thông báo mới về vụ án.

Theo nhận định ban đầu của pháp y, 70% xương cốt còn sót lại là của phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi Công an TP HCM phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành giám định thì kết quả là xương của một người đàn ông. Thời gian tử vong được xác định từ 3 – 5 tháng trước khi được phát hiện ở nghĩa địa huyện Củ Chi.

Trước đó như SKCĐ đưa tin, trưa ngày 2/12, một số người dân đi cắt cỏ ở khu vực nghĩa trang thuộc Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thì ngửi thấy mùi khét rất khó chịu. Nghi ngờ, có điều gì bất thường, mọi người di chuyển đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện một đống tro tàn cùng một số bộ phận nghi là xương người.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Củ Chi. Công an huyện phối hợp với Công an TP HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường , thu giữ những phần xương còn sót lại.

Đống cho tàn có xương người được phát hiện ở nghĩa địa huyện Củ Chi

Đến ngày 3/12, Công an huyện Củ Chi đưa thông báo xác định, bộ xương là xương người. Kết quả hóa nghiệm các phần xương được mnag về cho thấy trùng khớp với gen của người. Công an huyện Củ Chi đã trình báo sự việc lên Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 24/2/2020, Công an TP HCM thông báo, qua điều tra, nhận định ban đầu danh tính của nạn nhân là phụ nữ khoảng 70 tuổi. Thời gian tử vong trước thời điểm phát hiện khoảng 3 – 5 tháng.

Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân có thể là người dân từ nơi khác đến, chưa rõ nhân thân và tử vong từ nhiều tháng trước. Các mẫu xương tìm thấy được quấn trong nhiều lớp túi ni lông, đốt bằng củi được chuẩn bị sẵn. Rất có thể nạn nhân tử vong ở nơi khác, sau đó thi thể mới được mang sang đây, đốt xác nhằm phi tang.

Công an TP HCM thông báo, nếu ai có người thân mất tích với đặc điểm tương tự như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) gặp cán bộ Trần Văn Phong, số điện thoại 0693187414, di động 0934437279.

Nga Đỗ (t/h)