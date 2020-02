Tình cảnh éo le của người đàn ông bị bạn gái đâm chết ở Quảng Ngãi

Ba ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình ông Vũ Bân (74 tuổi, ngụ tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) vẫn chìm trong không khí tang thương, buồn đau. Biết ông Bân cô quạnh một mình nên mấy ngày nay người thân, hàng xóm cứ liên tục chạy qua chạy lại xem ông sống như thế nào.

Lo xong hậu sự cho con, người ông Bân như mất hồn. Ông ngồi lặng bên dưới bàn thờ khói hương nghi ngút của con trai Võ Minh Mót (33 tuổi) – nạn nhân bị Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi) đâm tử vong vào đêm ngày 14/2 (ngày lễ tình nhân).

Hiện trường vụ án

Ngồi dưới bàn thờ con, ông Bân kể, con trai lên 10 tuổi đã mồ côi mẹ. ông Bân thì bị tật ở hai tay nên cuộc sống của hai bố con vô cùng khó khắn. Hàng ngày, hai bố con chỉ rau cháo nuôi nhau, cũng chẳng có dư giả nhiều tiền bạc. Bù lại, ông Bân lúc nào cũng tự hào vì có người con ngoan hiền.

Ngồi bên ngoài dọn dẹp nốt một vài công việc sau tang lễ, bà Võ Thị Ba (ngụ tại Phú Nhiên, xã Bình Phú) cho biết: “Thằng Mót tính tình hiền lành, cần mẫn. Gần đây vay được tiền của người quen nên mở trại nuôi vịt kiếm tiền mưu sinh, hiểu thảo cha già. Nó bị bạn gái giết hại, khiến cả xóm này ai cũng thương đứt ruột”.

Cho đến hôm nay, những sự việc kinh hoàng trong đêm Valentine cứ hiển hiện, quẩn quanh trong đầu ông Bân. Ông thuật lại, sáng đó, con trai ra Bầu Suốt – khu trước trại chăn vịt của gia đình bắt ốc bươu để tối cùng nhậu với vài người bạn.

Đến 15h cùng ngày, Mót chở Huyền xuống gành đã ở Ba Làng An (xã Bình Châu) chơi nhân ngày lễ tình nhân. Đến chiều tối thì Mót chở Huyền đi cùng một vài người bạn khác về trại nuôi vịt nấu lẩu cá ăn uống vui vẻ.

Huyền tại cơ quan điều tra

“Khi bạn về, thằng Mót đi vào bên trong ngủ trước, còn Huyền ở lại lấy dao xắt cà tím ngồi uống rượu với tôi. Khoảng 10h sáng hôm sau, lúc tỉnh rượu thì tôi mới tá hỏa khi nghe tin Huyền sát hại con trai mình”, ông Bân kể.

Về phần đối tượng Huyền, sau khi gây án xong đã đến trụ sở Công an đầu thú. Tại đây, nghi phạm khai: “Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi nói chuyện. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi vô cùng tức giận, cơn ghen nổi lên nên đã lấy con dao đâm chết anh ta”.

Theo kết quả khám nghiệm, Huyền đâm nạn nhân 5 nhát dao. Sau đó gọi điện thông báo cho cảnh sát 113 và phi xe đến Công an xã Bình Phú để tự thú.

Liên quan đến vụ án này, Công an Quảng Ngãi vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, thu thập thêm lời khai các nhân chứng, củng cố hồ sơ liên quan đến vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.

Gia đình nói Huyền có biểu hiện bị tâm thần