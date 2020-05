Nạn nhân thoát chết kể lại giây phút hoàng vụ sập tường công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai

Bà Thanh là nạn nhân may mắn thoát chết khỏi vụ sập công trình nhưng đến bây giờ ngực vẫn đau, vết xây xước ở sưng, rát. Đáng chú ý, bà Thanh và một số người khác cho hay, công nhân không được mặc đồ bảo hộ.

Ngay sau khi vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ) xảy ra và được báo cáo nhanh thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, đã xác định được 10 nạn nhân tử vong liên quan đến sự việc. Trong đó có 8 người tử vong tại công trường và 2 người tử vong trong Bệnh viện . Ngoài ra, còn có khoảng 17 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ sập tường công trình ở Đồng Nai

Có mặt làm việc tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Võ Văn Bắc (45 tuổi) cho biết: Khi đó ông đang làm việc ở bộ phận dưới hầm. Sau khi nghe tiếng đổ uỳnh thì vội lao lên trên mặt đất tìm vợ và chị gái. Số lượng lao động tại công trình rất động. Mức lượng nhận khoảng 280.000 đồng/ngày, chưa bao gồm tiền cơm.

Cũng theo ông Bắc, công nhân ở đây không có đồ bảo hộ. Ai có gì thì mặc nấy. “Chúng tôi cũng chỉ biết đó là công trình nhà xưởng của một công ty Hàn Quốc, một nhà thầu đứng ra thuê nhóm công nhân để làm công trình, hết công trình thì thôi", ông Bắc cho biết.

Còn bà Chương Thị Lan Thanh – nữ công nhân may mắn thoát chết cho biết: “Từ lúc làm việc đến khi xảy ra sự việc không hề có dấu hiệu nào cho thấy bức tường sẽ đổ hay không chắc chắn. Chúng tôi cứ đến xin việc rồi họ nhận vậy thôi, chẳng có bảo hộ hay bảo hiểm gì cả. Tiền thì 280.000 đồng/ngày, ăn uống mình tự túc, 2 tuần nhận tiền một lần”.

Theo bà Thanh, khi sự cố xảy ra, nhóm công nhân đang tô tường từ caod ần xuống đất. Khi đó, bà Thanh đang làm công việc phụ hồ của mình. Mặc dù thấy có gió rồi bụi nhưng bà không đề ý vì ngày nào cũng có gió như lúc xảy ra sự việc.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

“Nếu biết trước có tai nạn là tôi chạy trốn rồi, đằng này không biết gì luôn. Bình thường làm việc ở đó tôi thấy an toàn lắm chứ, cứ nghĩ là như thường bữa giông gió vậy thôi", bà Thanh kể.

Được biết, bà Thanh cũng làm việc ở trong khu vực xảy ra vụ tai nạn nhưng may mắn bị nhẹ, chỉ chấn thương phần mềm. “Bây giờ tôi đang bị đau ngay ngực, bị tét đầu với cằm. Từ lúc vào viện tới giờ chủ thầu xây dựng có tới bệnh viện thăm từng người, mặt buồn. Chủ thầu cũng có gửi cho mỗi người nằm viện 2 triệu đồng", bà Thanh cho hay.

Theo thông tin SKCĐ có được, công trình xảy ra tai nạn thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Giang Điền để xây dựng nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh… Trong quá trình xây dựng, Công ty AV Healthcare thuê một đơn vị thi công. Công trình đang trong quá trình thi công thì xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động kinh hoàng này.

