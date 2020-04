Thượng úy CSGT Nha Trang bất ngờ hé lộ tin nhắn “tố” bị người vi phạm giao thông gạ tình

Theo tin từ Báo Người lao động, liên quan đến vụ thượng úy CSGT bị tố gạ tình, chiều 19/4, báo đã liên lạc thông tin với người này. Qua điện thoại, thượng úy N.C.A (CSGT đang công tác tại Công an TP Nha Trang ) cho biết: “Vụ việc xảy ra đã gần cả tháng nay nhưng bây giờ vợ em lại đăng lên như thế. Có nhiều tình tiết không đúng sự thật, rất nhiều tình tiết không đúng sự thật. Mục đích là gì mọi người đọc thì có thể hiểu".

Cũng theo thượng úy A., trước đó vợ anh đã gửi đơn lên Thanh tra Công an TP Nha Trang và sau đó, anh cũng có báo cáo lên Công an TP. Lãnh đạo ngành đã nắm bắt được vụ việc, đang tiến hành thanh tra, xác minh. “Nhưng vợ tôi chưa muốn dừng lại ở đó nên đã có hành động như vừa qua. Mục đích như thế nào thì mọi người có thể hiểu hiểu được. Như bản thân anh cũng hấy rõ, thà tung vụ việc ra ngay thời điểm đó thì không nói gì...", thượng úy A. nói thêm.

Cũng theo Người lao động, thượng úy A. đã công khai tin nhắn giữ anh và người vi phạm giao thông tên K.N.. Thượng úy A. khẳng định bản thân bị K.N. gạ tình.

Báo NLĐ đăng tải đoạn tin nhắn được cho là của thượng úy CSGT và người vi phạm giao thông

Thượng úy A. nói: “Chính xác là người tên K.N chủ động gạ, trong tin nhắn đã thể hiện điều này. Khi đọc tin nhắn thì có thể hiểu được ai là người gạ ai. Bản thân em không dám phát biểu linh tinh. Sự việc xảy ra bây giờ vợ em đã làm đến mức này, em đã làm báo cáo lên công an TP về sự việc như thế nào. Sự thật như thế nào cũng rõ ràng rồi. Em sai đến đâu thì chờ thanh tra xác minh, sai phạm đến đâu thì xử lý kỷ luật đến đó".

Về vụ lùm xùm này, chiều ngày 18/4, đại tá Trần Văn Giang – Trưởng Công an TP NHa Trang cho biết, đơn vị đang tổ chức xác minh vụ việc cán bộ Độ CSGT Công an TP Nha Trang bị tố gạ tình người vi phạm giao thông . “Chúng tôi đã nắm thông tin sự việc và đang chỉ đạo xác minh. Đây là uy tín của ngành. Nếu thực sự cán bộ CSGT sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Trước mắt, thượng úy này đang bố trí ở cơ quan, không giao nhiệm vụ gì cả”.

Như SKCĐ đã đưa tin, chiều ngày 18/4, fanpage “Yêu cảnh sát giao thông” đăng tải bài viết “Cảnh sát giao thông TP.Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn”. Bài viết này “tố” ông N.C.A. – CSGT Nha Trang trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều ngày 22/3 đã bắt xe của người phụ nữ tên K.N.. Sau đó, ông A. đã gạ người này đi khách sạn “quan hệ”.

Nói về việc mình bị tố gạ tình, thượng úy A. trước đó cho biết: “Trong vụ việc này, có một số vấn đề không đúng như sự thật, có những cái bất hợp lý. Nếu tôi sai đến đâu, đều chấp nhận cơ quan xử lý đến đó. Một số vấn đề đăng lên thêu dệt không đúng sự thật làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của tôi”.

