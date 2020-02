Gần 6 ngày buông lưới truy bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) nhưng hắn vẫn biệt tích. Ngày nào nghi phạm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì ngày đó nhân dân còn bất an.

Thông tin tình hình truy bắt Tuấn Khỉ mới nhất

Công an TP Hồ Chí Minh xác định Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) – nghi phạm bắn chết 4 người, làm thương 1 người tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi; trên đường bỏ trốn còn bắn tử vong thêm 1 người khác là đối tượng nguy hiểm, có ác tính cao. Chính vì thế, ngoài phối hợp với Bộ Công an, Công an các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ để truy bắt thì còn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện thông tin về đối tượng cần khai báo ngay với cơ quan Công an, Viện kiểm sát tại địa phương.

Theo thông tin mới nhất về vụ án, hiện Tuấn “khỉ” không muốn đầu hàng và người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không phải là Tuấn “khỉ”. Còn danh tính đối tượng này là ai thì vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, trong ngày 3/2, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để rà soát, lập danh sách các youtuber, facebooker quay phim, livestreams đưa thông tin sai sự thật về vụ Tuấn “khỉ” gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Lệnh truy nã Tuấn "khỉ" đã được phát đi toàn quốc

Được biết, trong quá trình điều tra, em họ của Tuấn “khỉ” là Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ tại huyện Củ Chi) đã ra đầu thú. Từ các tình tiết đối tượng này khai báo, cơ quan chức năng đã khai mở được nhiều thông tin quan trọng.

Trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) để điều tra. Đồng thời phát lệnh truy nã đối với đối tượng này.

Theo điều tra, Tý bà Dòm chính là đối tượng cầm và cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được tại sòng bạc ở huyện Củ Chi. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, Tý bà Dòm đã trốn khỏi địa phương. Công an nghi ngờ khi lẩn trốn Tý bà Dòm có mang theo vũ khí, có thể là súng ngắn. Còn Tuấn “khỉ” mang theo súng AK.

Tính đến nay đã hơn 5 ngày kể từ khi Công an tiến hành truy bắt nghi phạm nhưng vẫn chưa nắm được vị trí ẩn náu chính xác của nghi phạm. Việc truy tìm đối tượng này gặp khó khăn một phần là do địa hình xã Trung An nói riêng, huyện Củ Chi nói chung khá phức tạp, có nhiều rừng cao su, keo… trải dài, đan xen với hệ thống kênh rạch dưới lùm cây um tùm. Tuấn “khỉ” còn ẩn náu tại đây thì việc truy tìm khá khó khăn. Hơn nữa, hắn là người gốc Củ Chi nên thông thao địa hình.

Chưa kể đến việc, Tuấn là thượng úy Công an, có thời gianh đi lính nên am hiểu nghiệp vụ, có Sức Khỏe , chịu được kham khổ. Tuấn có thể đã tính toán đến các phương án nghiệp vụ mà lực lượng chức năng có thể sử dụng trong quá trình truy bắt để biết cách lẩn trốn.

Diễn biến vụ án

Về vụ án khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương: Chiều ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh chơi tài xỉu. sau khi thua bạc, Tuấn rời đi và quay trở lại với một khẩu AK. Hắn nổ súng khiến nhiều người trong sới bạc gục tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH rời khỏi hiện trường . Vụ việc khiến 4 người tử vong tại chỗ còn một người bị thương sau đó được nhân dân đưa đi cấp cứu.

Tuấn đưa số tiền cướp được cho Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) cất giữ. Sau khi cầm tiền, Tý bà Dòm cũng bỏ trốn khỏi địa phương và hiện đang bị truy nã.

Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm Tuấn "khỉ" và đồng bọn

Danh tính các nạn nhân tử vong: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Có 1 người bị thương là anh Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Trong quá trình tẩu thoát, tối ngày 29/1, Tuấn đến nhà ông T.N.B. (tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông) cướp xe máy. Trong khi giằng co, Tuấn rút súng đe dọa rồi để lại 11 triệu đồng cho nạn nhân.

Rạng sáng 30/1, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) đang chạy ô tô trên đường 472 hướng về đường Trung An (đoạn qua cầu Bến Nảy) thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường cạnh xe máy. Anh Hiếu chạy đến kiểm tra thì bị một người đàn ông chạy từ trong bụi ra nã đạn liên tiếp vào xe ô tô định cướp nhưng không thành. Anh Hiếu nhanh chóng lên xe, đạp ga chạy thoát thân.

Người nằm trên đường bị bắn chết còn xe máy của nạn nhân biến mất. Công an nghi ngờ vụ án đó do Tuấn “khỉ” gây ra.

Công an đã huy động lực lượng cảnh sát, xe bọc thép, cảnh khuyển, cho bay flycam quanh đường 472 giáp ranh giữa xã Trung An và Phú Hòa Đông để xác định nghi can. Tuy nhiên, cho đến nay tung tích hung thủ vẫn chưa được xác định rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc sống trong 'tâm bão' vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn

Nga Đỗ (t/h)