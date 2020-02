Thông tin tình hình truy bắt Tuấn “khỉ”: Triệu tập 5 người đi cùng hiệp sĩ Hải trong clip livestream

Công an triệu tập 5 người đi cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong đoạn clip livestream được tung lên mạng trước đó để làm rõ việc đi tìm Tuấn “khỉ” để đưa ra đầu thú.

Liên quan đến diễn biến kẻ mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói muốn ra đầu thú, Công an TP Hồ Chí Minh đang tích cực điều tra , làm rõ vai trò của từng người trong đó.

Gần đây nhất vào ngày 12/2, Công an tỉnh Bình Dương đã triệu tập làm việc với 5 người đi cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong đoạn clip livestream được tung lên mạng trước đó. Nội dung clip là việc thông báo có người tự xưng là Tuấn “khỉ” (Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nói với hiệp sĩ Hải muốn ra đầu thú. Đồng thời, những người đã cùng hiệp sĩ Hải đi tìm Tuấn “khỉ” để đưa ra đầu thú.

Những người cùng livestream với hiệp sĩ Hải

Theo nguồn tin của Nhịp sống Việt, nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến việc vì sao tham gia cùng hiệp sĩ Hải livestream, vì sao livestream trên mạng…

Trước đó, trong quá trình truy tìm nghi phạm Tuấn “khỉ”, Công an nhận được tin báo, có người tự xưng là Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ Hải nói muốn đầu thú. Song phải cho gặp vợ con trước. Sự việc này được hiệp sĩ Hải trình báo cơ quan Công an và livestream nói đi tìm dắt Tuấn ra đầu thú.

Nghi ngờ có thể là kẻ mạo danh, Công an vào cuộc điều tra. Đến ngày 8/2 thì truy ra kẻ mạo danh Tuấn “khỉ” là S.Q.K. (21 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau).

Tại cơ quan điều tra, K. khai rằng, do đọc được thông tin về vụ việc Tuấn “khỉ” nổ súng giết người trên mạng xã nội và tìm được số hiệp sĩ Hải nên đã gọi điện nhận là Tuấn “khỉ” và nói muốn ra đầu thú. Mục đích chỉ để trêu đùa cho vui. Khi bị vợ phát hiện, K. bị mắng và bắt gỡ sim điện thoại.

Công an đang ráo riết truy nã Tuấn "khỉ"

Trong quá trình bị triệu tập làm việc, K. có nộp giấy chứng nhận tâm thần . Tuy nhiên, có hay không việc đối tượng này bị tâm thần thì vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh thành lân cận để truy tìm nghi phạm Lê Quốc Tuấn về quy án.

Nga Đỗ (t/h)