Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

17h15 chiều nay (10/1) sẽ diễn ra trận U23 Việt Nam vs U23 UAE tại vòng bảng D Chung kết U23 Châu Á 2020. Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội để lấy vé dự Olymoic mùa hè tại Tokyo.

U23 Việt Nam trở lại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu. Cách đây vài ngày, FIFA ưu ái khi lựa chọn Việt Nam là một trong những đội bóng đáng xem nhất mùa giải năm nay. Trong khi đó, VFC lại nhận định, U23 Việt Nam vs U23 UAE là một trong 4 trận đấu đáng xem nhất mùa giải năm nay. Dưới đây là một số thông tin quan trọng trước trận đấu:

U23 Việt Nam và U23 UAE nhận tin xấu trước trận đấu

17h ngày 8/1, U23 Việt Nam ra sân tập luyện những buổi cuối cùng trước trận đấy. Tuy nhiên, tin không vui đã xảy đến, U23 Việt Nam phải đón nhận trường hợp chấn thương tiếp theo. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị đau và phải tập riêng cùng bác sĩ Choi. Đây là một điều đáng tiếc khu trung vệ này có chiều cao 1m87 và được coi là sự bổ sung tốt cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, thầy Park cũng khá trầm tư về vấn đề của Đình Trọng. Đến thời điểm hiện tại, Đình Trọng vẫn chưa có thể trạng tốt nhất như thời điểm U23 Châu Á năm 2018. Còn Hồ Tấn Tài thì bị treo giò ở trận ra quân. Nhiều khả năng, Trọng Hùng sẽ đảm nhiệm vị trí của Tấn Tài.

U23 Việt Nam nhận tin xấu khi Việt Anh bị đau phải tập riêng với bác sĩ Choi

Tương tự U23 Việt Nam , U23 UAE cũng nhận tin xấu trước trận đấu khi tiền đạo chủ lực Mohammed Jumaa dính chấn thương trong trận giao hữu gặp đội bóng Muangthong United hôm 6/1. Đây được xem là một tổn thất lớn trước trận đấu của đội tuyển này.

Mohammed Jumaa là tiền đạo được đánh giá cao nhất của bóng đá UAE. Cầu thủ này được kỳ vòng sẽ giúp UAE làm nên kỳ tích trong mùa giải năm nay. Các bác sĩ phía U23 UAE xác định, tài năng trẻ bị chấn thương đầu gối khá nặng. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài để phục hồi.

Thông tin buổi họp báo trước trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

Sáng 9/1, AFC đã tổ chức buổi họp báo trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE. Trong buổi họp báo cả hai HLV trưởng đều có sự chia sẻ thẳng thắn về trận đấu trong chiều nay. Đối với cả hai đội, đây là trận đấu quan trọng và họ đều mong muốn giành chiến thắng. Với Việt Nam, giành chiến thắng sẽ giúp các bước đi sau của thuận lợi hơi. Đối với UAE, giành chiến thắng sẽ giúp họ trở thành đội bóng “đáng lo ngại” ở bảng D và cả vòng chung kết này.

Cả hai nhà cầm quân đều có những chiến lược bí mật cho trận đấu chiều nay

HLV Maciej Skorza (U23 UAE) nói rằng, đội của ông sẽ chiến đấu hết mình để hướng tới mục tiêu 3 điểm. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng tỏ ra thận trọng trước U23 Việt Nam. Ông nói, ông đánh giá cao tính kỷ luật, tổ chức của U23 Việt Nam, tinh thần đồng đội là điều ông cảm nhận rõ nhất ở U23 Việt Nam.

Còn với HLV Park Hang Seo , ông nói rằng, trước trận đấu cả ông và các học trò đều có một chút áp lực trước U23 UAE. Tuy nhiên, thầy Park nhấn mạnh “đ iều quan trọng là các cầu thủ phải vượt qua được áp lực và thể hiện được năng lực của mình. Với những gì cả hai đội đã thể hiện, ngày mai sẽ là trận đấu hấp dẫn".

U23 Việt Nam “đóng kín cổng” tập luyện trước trận đấu

Kể từ trước khi sang Thái Lan tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã “nói không” với báo chí trong các buổi tập luyện của U23 Việt Nam.

Chiều ngày 9/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận đấu gặp U23 UAE. Trước buổi tập, ban huấn luyện đã thông báo với báo giới rằng, sẽ không cho phóng viên tác nghiệp dù chỉ một phút trong sân tập luyện.

U23 Việt Nam tập kín trước trận đấu

Theo đúng kế hoạch, U23 Việt Nam tập tại sân Chang Training Ground 1, nằm ngay sát SVĐ chính Buriram. Vì đây là buổi tập kín nên có lực lượng an ninh bảo vệ khá đông. Thầy trò ông Park có thể thoải mái tập luyện và trao đổi chiến thuật bên trong đó.

Việc U23 Việt Nam tập kín là điều rất dễ hiểu. HLV Park ngoài việc “giấu bài” còn muốn các cầu thủ có độ tập trung cao trong các buổi tập. Với cả U23 Việt Nam, vòng chung kết U23 châu Á 2020 là giải đấu quan trọng, với kỳ vọng giành một vé đến Olympic mùa hè diễn ra tại Tokyo năm 2020.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam vs U23 UAE

Chiều nay, đội bóng của chúng ta sẽ mở màn bảng D với việc gặp “người bạn cũ” U23 UAE. Một số nhà phân tích nhận định, có thể, trong trận đấu này, thầy Park Hang Seo sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 – 5 – 2 như ở SEA Games 30. Tuy nhiên, một số khác cho rằng, có thể ông Park sẽ sử dụng một chiến thuật khác hoàn toàn để đối đầu với U23 UAE cao lớn và có sức bền.

Trong trường hợp thầy Park sử dụng chiến thuật 3 – 5 – 2 thì sẽ như sau: “Người gác cổ” sẽ là Văn Toàn. Ở SEA Games 30, Văn Toàn đã có một mùa giải thành công, phong độ thi đấu ổn định. Dù có gặp chấn thương nhẹ nhưng hiện tại anh đã hồi phục và sẵn sàng thi đấu.

Quang Hải là người duy nhất được đá tự do trên sân đấu của U23 Việt Nam

Ở hàng hậu vệ, nếu sơ đồ 3 – 5 – 2 của thầy Park thì có thể sử dụng Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Chung. Đình Trọng đã hồi phục và trở lại, song phong độ như thế nào vẫn phải chờ anh trình diễn.

Ở hàng tiền vệ do khả năng, ông Park sẽ sử dụng Việt Hưng đá thay cho Hoàng Đức và Thái Quý (hoặc Trọng Hoàng) lấp khoảng trống của Tấn Tài. Trước đó, Tấn Tài dính án treo giò, còn Hoàng Đức bất ngờ gặp trấn thương.

Ba suất ở hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ do Thanh Thịnh, Đức Chiến, Quang Hải đảm nhận. Với nhân sự hiện tại thì Quang Hải là người duy nhất được chơi tự do trong đội hình U23 Việt Nam.

Ở hàng tiền đạo, có thể thầy Park sẽ sử dụng Tiến Linh và Đức Chinh. Hai cầu thủ này được xem “cỗ máy” sản xuất bàn thắng cho Việt Nam tại SEA Games 30.

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE – một đối thủ cao lớn, có sức bền tốt nên nhiều khả năng, thầy Park sẽ sử dụng những học trò có kinh nghiệm thi đấu cấp châu lục, thi đấu quốc tế.

Dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

Trận đấu chiều nay sẽ là trận đấu khó khăn với thầy trò ông Park bởi đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn chúng ta, họ còn được kỳ vọng là quán quân mùa giải này. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu.

Trong lịch sử, chúng ta từng gặp U23 UAE. Gần đây nhất là vào hồi tháng 11, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park đã xuất sắc đánh bại UAE tại vòng loại World Cup 2020.

Mặt khác, chúng ta có thể thấy, Việt Nam là một đội bóng chơi kiên cường, duy trì ổn định trong cách vận hành chiến thuật. Từ giải đấu trẻ cho đến cấp tuyển quốc gia, các cầu thủ luôn tối ưu được chiến thuật mà thầy mình đưa ra.

"Thần rùa" dự đoán Việt Nam 1 - 0

Trong 2 năm qua, U23 Việt Nam có một số biến động về mặt nhân lực, song cũng đang dần được hoàn thiện và gặt hái được nhiều thành công. Đơn cử như tại SEA Games 30, chúng ta đã dành được HCV.

Hơn nữa, dù đội ngũ là các cầu thủ trẻ nhưng được đào tạo bài bản, có nền thể lực tốt, có chiều cao tốt và kết hợp với chiến thuật tốt, U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm.

Trong trận đấu chiều tối nay, có rất nhiều kết quả dự đoán tỷ số và nhiều hình thức dự đoán đã được người hâm mộ Việt Nam đưa ra. Tuy nhiên, đại đa số dự đón, Việt Nam sẽ mang về kết quả 1 – 0.

Link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 UAE

Mùa giải năm nay, Đài truyền hình Việt Nam – VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng vòng Chung kết U23 châu Á 2020 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo tin từ VTV, đài này sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu trên kênh VTV5 và VTV6. Bên cạnh đó, VTV cũng có những chương trình bình luận trước và sau trận đấu với sự góp mặt của các học trò ông Park.

VTV là đơn vị giữ bản quyền các trận đấu

Trong trận U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra trên sân vận động Buriram sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, VTV6 HD. Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu này trên các trang web của VTV, các ứng dụng di động VTV Go hoặc có thể xem trên nền tảng Youtube với kênh của Next Sports.

Để phục vụ quý vị khán giả, Báo Sức Khỏe Cộng đồng sẽ cập nhật link bóng đá và tường thuật trực tiếp trên trang web của báo.

Link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 UAE:

Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Link 2: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Link 3: https://bongda365.tv/truc-tiep/vietnam-u23-uae-u23-lm3176342.html

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020

17h15 - Ngày 10.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 UAE (Trực tiếp: VTV6)

20h15 - Ngày 13.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 Jordan (Trực tiếp: VTV6)

20h15 - Ngày 16.01.2020: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (Trực tiếp: VTV6)

