Thông tin về 9 trường hợp mới nhiễm COVID-19 tại Việt Nam liên quan đến bệnh nhân thứ 17

Tình hình các ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam trong ngày 8/3 đã tăng nhanh chóng, lên tới 9 trường hợp, nâng tổng số ca là 30. Để tiện cho quý độc giả nắm bắt thông tin, báo SKCĐ xin được cập nhất chi tiết các trường hợp lây nhiễm mới, do Bộ Y tế công bố như sau:





Hà Nội: Ghi nhận trường hợp thứ 4 nhiễm COVID-19, trở thành bệnh nhân thứ 21

Sáng nay (8/3) Bộ Y tế đã công bố thêm một trường hợp mới được xác định dương tính với virus corona (COVID-19) ở Việt Nam. Danh tính bệnh nhân là ông N.Q.T. (61 tuổi, ngụ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).



Theo đó, ông T. từng ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N. (bệnh nhân số 17) trên chuyến bay VN0054 trở về Việt Nam trước đó. N.H.N (26 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình) là trường hợp số 17 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam và là trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở Hà Nội. Bệnh nhân này từng du lịch ở Anh và Ý, về nước vào ngày 2/3 vừa qua và đã nhập viện vào ngày 5/3 với nhiều biểu hiện nghi nhiễm virus corona.





Bệnh nhân thứ 21 là ông T., ông này cũng sống tại Trúc Bạch, nơi phát hiện bệnh nhân thứ 17

Được biết, ông T. có lịch trình công tác tại nước Anh, về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với "bệnh nhân số 17" N.H.N). Ông T. về đến Hà Nội lúc 4h30 và được lái xe riêng đón về đến nhà.



Đến ngày 6/3, ông T. có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan nhưng chưa điều trị. Đến ngày 7/3, bệnh nhân này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng để điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với chủng virus COVID-19.

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra dịch tễ tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan khác của bệnh nhân số 21. Theo kết quả, bệnh nhân T. đã tiếp xúc gần với 26 người, trong đó nơi ở gồm 2 người là vợ và lái xe, nơi làm việc là 24 người và vẫn đang tiếp tục xác minh thêm. Ngoài ra, số người tiếp xúc gần với 26 người trên là 23 người, và 23 người này còn tiếp xúc thêm với 29 người khác.





Quảng Ninh cách ly 4 hành khách người nước ngoài, nghi nhiễm COVID-19 đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Theo thông tin trên Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để xác định lịch trình của 52 hành khách từng đi chung chuyến bay VN0054 và đi đến Quảng Ninh. Bước đầu xác định, có 39 du khách nước ngoài đã rời khỏi TP. Hạ Long trước ngày 7/3.

Trưa ngày 7/3, sau khi kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng đã đưa 4 người Việt, 2 người Anh gốc Việt vào cơ sở cách ly, xét nghiệm sàng lọc virus corona chủng mới. Dựa trên kết quả xét nghiệm sàng lọc virus corona bằng kỹ thuật Realtime-PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC), cho thấy toàn bộ 6 hành khách trên đều âm tính với COVID-19.

Quảng Ninh có 3 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17, đang có dấu hiệu dương tính với virus

Trong khi đó, tỉnh xác nhận có 7 du khách nước ngoài khác, bao gồm 1 cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Wynham đang ở lại trên địa bàn TP. Hạ Long đã được đưa đi cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, người vợ có dấu hiệu dương tính với virus còn người chồng âm tính.

Theo kết quả ban đầu xác định, có 3 người đi cùng với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054 Vietnam Airlines, đang có dấu hiệu dương tính với virus. Các du khách còn lại đã được tỉnh bố trí cách ly tại một khách sạn ở TP. Hạ Long. Theo đó, hướng dẫn viên, lái xe du lịch từng chở những hành khách trên cũng được bố trí cách ly, cũng như các thuyền viên trên tàu phải tự các ly trên tàu.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác định 52 du khách bay cùng chuyến VN0054 với bệnh nhân số 17 đang có mặt tại Quảng Ninh. Trong số đó, có 46 du khách nước ngoài, 4 du khách Việt Nam và 2 người Anh gốc Việt. Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tiêu độc, khử trùng triệt để tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm. Trước tình hình này, tỉnh đã cách ly 4 trường hợp đầu tiên có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Họ đều là người nước ngoài, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 của Việt Nam. Được biết, 4 người này đã được chuyển về BV Nhiệt đới Trung ương tiếp tục xét nghiệm xác định có dương tính hay không.





Ninh Bình ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19

Ninh Bình cách ly 12 trường hợp tại các cơ sở y tế, trong đó có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 11 trường hợp còn lại, nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp (8 trường hợp) và Trung tâm y tế huyện Hoa Lư (3 trường hợp).

Toàn tỉnh có 150 ca nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Trong số đó, có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân N.V.T đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 101 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính và 48 trường hợp tại khu cách ly tập trung đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh có 1.207 trường hợp từ các nước có dịch về chưa qua 14 ngày, những trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang được quản lý theo dõi tại cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và tại cộng đồng, tại 3 khu cách ly tập trung trong các cơ sở quân đội có 962 trường hợp.

Nói về trường hợp dương tính với COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh nhân hiện được điều trị tích cực tại phòng áp lực âm, có thể trạng bình thường, không sốt và kết quả chụp X-Quang không có biểu hiện của tổn thương.

Tỉnh cũng thực hiện cách ly các nhân viên, quản lý khách sạn đối với 3 cơ sở lưu trú, gồm 1 homestay, 2 khách sạn thuộc địa bàn huyện Hoa Lư đã và đang có các du khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay với N.H.N (Hà Nội) lưu trú, tổng là 209 người.

Được biết, tại khách sạn Hiddne Charm, xã Ninh Thắng có 8 du khách đi cùng chuyến bay với N.H.N nghỉ ngơi từ ngày 4/3 đến 6/3, sau đó di chuyển đi Cát Bà (Hải Phòng). Hay, tại khách sạn Banana tree, xã Ninh Hải có 2 du khách đến và ở cùng với 2 người bạn cùng quốc tịch Anh đã thuê phòng từ trước. Với khu lưu trú Tam Cốc - Mr Loa Homestay có 2 du khách là vợ chồng.

Những cơ sở này đã được ngành y tế tỉnh Ninh Bình thực hiện phun tiêu độc khử trùng cả trong và ngoài khu vực. Đối với 4 người đi cùng chuyến bay với N.H.N và 2 người bạn cùng phòng với 2 du khách tại khách sạn Banana tree được cách ly đặc biệt với sự theo dõi sát sao của cán bộ, nhân viên y tế.





Đà Nẵng có 2 du khách người Anh cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Trong cuộc họp khẩn vào chiều nay, ngày 8/3, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy hai du khách người Anh (đều là nam giới) dương tính với COVID-19.

Cùng với đó, thông tin trong ngày hôm nay từ Bộ Y tế công bố về 9 ca nhiễm mới, gồm 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và 1 bệnh nhân ở Thừa Thiên - Huế, đều là hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17.

Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19, đang được cách ly

Về 2 bệnh nhân người Anh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho thấy kết quả dương tính với COVID-19. Do đó, Sở Y tế đã đưa 2 người này vào Bệnh viện Đà Nẵng cách ly theo quy định.

Thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi đến Đà Nẵng, 2 người này lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và có tiếp xúc với một số người ở đây.

Cụ thể, 2 bệnh nhân này từng đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3, cùng chuyến bay với bệnh thứ 17. 2 người này ngồi ghế 4D và 4G. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, 2 vị khách tiếp tục di chuyển lên chuyến bay VN163 (ghế 2C và 2A) đến Đà Nẵng lúc 10h20 cùng ngày. Từ sân bay Đà Nẵng, 2 người đàn ông quốc tịch Anh được tài xế đón về khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh. Bắt đầu từ tối 2/3 đến ngày 4/3, họ khách đã đi ăn tại một số nhà hàng ở Đà Nẵng, chơi thể thao tại khu du lịch Bà Nà. Tiếp theo, sang đến ngày 5/3, cả vào Hội An chơi thể thao tại một resort và lưu trú tại một khách sạn ở TP Hội An.

Sau đó, ngày 6/3, 2 người ngoại quốc quay lại Đà Nẵng và lưu trú ở khách sạn cũ trên đường Nguyễn Văn Linh và đến một số nhà hàng tại Đà Nẵng.

18h ngày 7/3, các nhân viên y tế và khoảng 10 chiến sĩ công an có mặt tại quanh khách sạn mà 2 người Anh đã lưu trú. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phun thuốc khử trùng khách sạn trên. UBND Đà Nẵng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra những người đã tiếp xúc với 2 vị khách này.





Bệnh nhân thứ 30 nhiễm COVID-19 tại Huế



Theo thông tin trên Theo thông tin trên VOV .vn, vào lúc 19h30 ngày 8/3, Bộ Y tế xác nhận thêm 1 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) tại Việt Nam lên 30 người.

Theo đó, ca bệnh thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Bà là một trong những hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 - Nguyễn Hồng N. (26 tuổi, tạm trú Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, người này đã có mặt tại Hà Nội rồi tới Huế. Trong quá trính rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0045, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã điều tra và đưa hành khách này đi cách ly, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đi xét nghiệm. Ngày 8/3, kết quả xét nghiệm trả về cho thấy nữ du khách dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.



Như vậy, đến thời điểm này đã có 9 du khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện giờ là 30, trong đó, Hà Nội có 4 ca nhiễm COVID-19. UBND TP Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Y tế công bố dịch trên địa bàn.



