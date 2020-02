Truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly theo dõi virus corona ở Lạng Sơn

Chiều 10/2, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh này đang truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Bên trong khu cách ly tại Trung đoàn 123. Ảnh: Trần Thắng

Báo cáo từ Trung đoàn 123 ghi nhận, sáng 10/2 khi tiến hành điểm danh bệnh nhân, đơn vị phát hiện 3 trường hợp vắng mặt tại khu cách ly.



Đến chiều cùng ngày, đơn vị xác định được 2 trường hợp đi nhầm buồng và vẫn có mặt tại khu vực cách ly. Tuy nhiên, một trường hợp còn lại là một phụ nữ, đến nay vẫn chưa tìm thấy.



Thông báo truy tìm người phụ nữ

Người phụ nữ vắng mặt được xác định là Nguyễn Thị Dâng, SN 1976, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trung đoàn 123 và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp tìm kiếm người phụ nữ này.



Trước đó, chiều 4/2, Trung đoàn 123 tiếp nhận tiếp nhận cách ly 158 người trở về từ Trung Quốc, trong đó có nhiều người lao động trái phép, bị lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

