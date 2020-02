Thông tin về tình hình truy bắt Tuấn “khỉ”: Công an truy lùng ráo riết

Theo tiến trình điều tra , vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, SN 1987, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) xả súng khiến 4 người tử vong tại sới bạc ở huyện Củ Chi, xảy ra vào ngày 29/1. Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” ôm khoảng 1 tỷ đồng cướp được nhờ bạn giữ hộ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong quá trình chạy trốn từ ngày 29 và 30, Tuấn “khỉ” tiếp tục gây ra vụ giết người giết người trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Gây án xong, Tuấn “khỉ” cướp xe máy, ôm súng AK bỏ trốn.

Hiện trường vụ án

Tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người , cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an TP Hồ Chí Minh hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Đông Nam Bộ truy bắt nghi can. Tuy nhiên, do từng công tác trong lực lượng chức năng nên Tuấn “khỉ” nắm bắt được một số nghiệp vụ truy bắt, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình truy bắt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của nghi can Lê Quốc Tuấn. Nghi can cũng không hề liên lạc về cho gia đình hay bạn bè nào. Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng phạm vi truy bắt nghi can.

Công an cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ"

Kể từ khi vụ án xảy ra, Công an TP Hồ Chí Minh đã 2 lần cung cấp hình ảnh nhận diện nghi can Lê Quốc Tuấn để cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ truy tìm nghi can về quy án. Cụ thể, ngày 5/2, Công an cung cấp 3 ảnh của Tuấn “khỉ” đến cơ quan báo đài. Đến ngày 9/2, Công an cung cấp tiếp một số hình ảnh khác của Tuấn “khỉ”.

Không chỉ ráo riết truy bắt, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an còn kêu gọi Tuấn “khỉ” ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng Pháp luật . Song từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin về nghi can.

Ở một diễn biến khác của vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm – bạn của Tuấn “khỉ”). Tâm là đối tượng được xác định đã giữ khoảng 1 tỷ đồng Tuấn “khỉ” cướp tại sòng bạc. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập vợ Tuấn “khỉ” và 2 người khác lên làm việc, lấy lời khai.

Công an truy tìm vật chứng vụ án Tuấn "khỉ' xả súng giết người

Ngày 7/2, lực lượng chức năng có mặt tại tỉnh lộ 15 (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) triển khai công tác tìm kiếm vật chứng liên quan đến vụ án. Theo đó, lực lượng chức năng đã dùng xuồng cùng trang thiết bị tìm kiếm dọc con kênh xã Phú Hòa Đông. Đến tối ngày 7/2, công tác tìm kiếm tạm ngừng.

Gần đây nhất, Công an đã bắt được đối tượng giả làm Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ Hải nói muốn ra đầu thú. Hiện đối tượng đang bị điều tra.

Tuấn “khỉ “ bị truy nã với các đặc điểm nhận dạng: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 0,2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 - 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 - 595.12 (số khung: HC09E - 0157923; số máy: 9083Y - 157830).



