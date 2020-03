Thông tư 17/2020 của Bộ Công an: Nghiêm cấm “đại bàng” trong trại giam

Trong thông tư 17/2020 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 3/4 quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm đối với phạm nhân. Trong đó cấm hành vi đánh đập, ức hiếp, ép buộc người khác phục vụ, làm thay công việc...

Trong Thông tư 17/2020 quy định, phạm nhân không được trốn, tổ chức trốn khỏi trại giam giữ; kích động lôi kéo, ép buộc phạm nhân khác gây rối ANTT; tự tiện đi lại quá phạm vi quy định; cản trở việc chấp hành án phạt tù của phạm nhân khác; báo cáo sai sự thật, che giấu hành vi vi phạm của mình và phạm nhân khác.

Trong thời gian bị giam giữ cải tạo, phạm nhân không được tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể; đánh đập, đe dọa, ức hiếp, khống chế, hành hạ, làm nhục người khác; chiếm đoạt hoặc hủy hoại, làm hư hỏng tài sản, đồ vật của cơ sở giam giữ phạm nhân, của mình hoặc người khác.

Thông tư 17 cũng cấp việc lập hội nhóm, bè phái trong trại giam dưới mọi hình thức; hoặc có thái độ, lời nói, hành vi thiếu văn hóa, gây gổ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Phạm nhân trong thời gian cải tạo cũng không được thuê hoặc ép buộc người khác phục vụ, làm thay công việc của mình hoặc của phạm nhân khác. Nghiêm cấm các hành vi quan hệ đồng tính, tình dục , dâm ô giữa phạm nhân với nhau hoặc với người khác (trừ quan hệ vợ, chồng khi được phép).

Liên hoan, ăn uống trai phép, sử dụng rượu bia, chất kích thích; đánh bạc, tổ chức đánh bacj; mua bán bán, trao đổi, vay mượn dưới mọi hình thức; phạm nhân nam cắt tóc trọc đầu (trừ trường hợp bệnh lý có ý kiến của cán bộ y tế, để râu, ria mép.

Lưu trữ, sử dụng các loại sách, báo, tài liệu có nội dung không lành mạnh; truyền bá văn hóa, tư tưởng có nội dung phản động, đồi truyj; sử dụng kinh sách, bày tỏ, niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo không đúng nơi, đúng quy định của cơ sở giam giữ cải tạo…

