Thót tim cụ ông say rượu liều mình chặn đầu ô tô giữa đường để xin tiền 14:17 27/03/2020 Theo clip ghi lại, cụ ông say rượu lao ra đường chặn đầu ôtô để xin tiền, khiến tài xế không dám đi tiếp vì sợ gây tai nạn cho ông cụ. Được biết, vụ việc xảy lúc tại một ngã tư ở quận 12, TP.HCM. Video: Hóng/ OFFB