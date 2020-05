Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim khoảnh khắc container tông văng người đi xe máy khi đang qua đường 14:39 14/05/2020 Đoạn clip ghi lại cảnh xe container lao tới với tốc độ cao tông vào xe máy rồi phanh gấp ngay lập tức. Tài xế nhanh chóng xuống xem tình hình, rất may nạn nhân chỉ bị tông văng ra và vẫn đứng dây được sau va chạm.