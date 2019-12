Video: Màn rượt đuổi cướp ngoạn mục của chiến sĩ cảnh sát ở Sài Gòn

Cư dân mạng mấy ngày nay đang xôn xao, xuýt xoa tán thưởng màn rượt đuổi, truy bắt 2 tên cướp ở Sài Gòn của một chiến sĩ công an.

Theo đoạn clip, chiến sĩ cảnh sát đã dũng cảm đuổi theo tận cùng, bám theo từng chặng đường đi của 2 tên cướp ngoan cố, lạng lách qua nhiều ngóc ngách. Hai chiếc xe máy của bọn cướp với chiến sĩ công an liên tục chạy với tốc độ cao, thoát ẩn thoát hiện theo từng đoạn cua. Cứ đến mỗi đoạn bẻ lái, người xem không khỏi giật mình, thót tim. Sau hơn 4 phút truy đuổi, chiến sĩ cảnh sát đã áp sát và khống chế được 2 tên cướp. Cùng lúc đó, 2 xe máy công vụ tham gia hỗ trợ cũng tới nơi, phối hợp bắt giữ các đối tượng.

Ngưỡng mộ cho hành động dũng cảm của đội ngú chiến sĩ, đồng thời người dân cũng bày tỏ lo ngại về nạn cướp giật về ban đêm trên địa bàn thành phố.

Trước đây, vào ngày 20/4/2018, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bắt cướp diễn ra tại đoạn từ đường Huỳnh Văn Lũy đến Cổng Xanh, hướng về Thành phố mới, huyện Tân Uyên ( Bình Dương , TP.HCM).

Được biết, khi nghe tiếng tri hô của người dân, một tài xế ô tô đã không ngần ngại tăng ga, đuổi theo tên cướp. Đến cổng KCN Vsip 2 thì tên cướp bất ngờ tông vào barie rồi ngã xuống đường, đúng lúc này, bảo vệ và hàng chục người đi đường đã lập tức khống chế được đối tượng.

