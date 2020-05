Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim pha giải cứu người phụ nữ đẻ rơi con giữa đường khi đang đi bộ 10:54 13/05/2020 Xe cứu thương và các nhân viên y tế được gọi tới hiện trường khoảng 10 phút sau ca đẻ rơi. Cả hai mẹ con được đưa tới bệnh viện và hiện xuất viện về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.