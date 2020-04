Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim tài xế ô tô lấn làn hất tung thanh niên đi xe máy lên nắp capo 08:11 30/04/2020 Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô 5 chỗ phóng nhanh, lấn làn tông trực diện vào nam thanh niên đi xe máy ở làn đường đối diện khiến nạn nhân bị thương rất nặng, gãy một chân.