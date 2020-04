Thủ đoạn của nữ quái cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

Trước đó, vào ngày 25/3, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh (41 tuổi, trú tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là nữ quái cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, bị bắt khi đang trốn tại một khách sạn hạng sang trên quận Cầu Giấy.

Theo điều tra, từ nhiều năm trước, Mai Anh là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây làm giả các loại giấy tờ giao dịch bất động sản, chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng của nhiều bị hại. Tuy nhiên, khi các đồng phạm bị bắt giữ và xử lý thì nữ quái lại ung dung điều trị tại bệnh viện tâm thần và sau đó tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Vào tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thu thập chứng cứ để xác định hành vi lừa đảo của đối tượng. Từ năm 2018 tới tháng 6/2019, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, TAND tỉnh Thanh Hóa... Sau đó, đối tượng đã giúp nhiều phạm nhân, người có tiền án tiền sự trốn án phạt bằng cách lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần.

Sau đó, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Anh với tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Do đối tượng bỏ trốn, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã Nguyễn Thị Mai Anh với tội danh nêu trên.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị truy nã, đối tượng vẫn tiếp tục "hành nghề". Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản tại dự án ở Hà Nội, 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng. Bên cạnh đó, đối tượng còn làm giả 40 đăng ký xe ô tô, tạo dựng nhiều hợp đồng mua bán ô tô khống để thế chấp, đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng bọn của Mai Anh gồm có Đỗ Thành Trung (trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), Trần Ngọc Lệ (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội - Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại A&T), Phùng Quốc Tú (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP T76). Những đối tượng trên đã bị xử lý về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra còn có đồng phạm là 2 cán bộ thuộc 2 ngân hàng là Đỗ Đình Hòa và Vũ Lê Trung, hiện đã bị xử lý vì tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng."

Các đối tượng đã thuê người làm giả nhiều bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tại một dự án ở quận Thanh Xuân, thể hiện Mai Anh là chủ nhân của 3 căn hộ này. Sau đó, các đối tượng mang tới thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỷ đồng. Các đối tượng đã làm giả 12 giấy đăng ký ô tô dưới tên Đỗ Thành Trung, làm hợp đồng mua bán tài sản giả để vay và chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng từ nhiều ngân hàng. Tang vật của vụ án gồm 40 đăng ký xe ôtô giả tại các ngân hàng, 2 đăng ký xe ôtô giả do nạn nhân giao nộp cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà giả... đã bị cơ quan chức năng thu giữ.



Chỉ huy đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cho biết: "Mai Anh là người có mối quan hệ xã hội phức tạp, tinh vi trong cách lẩn trốn". Khi lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, đưa theo 3 con nhỏ cùng người giúp việc bên mình, chỉ trốn trong các khách sạn sang trọng. Tình hình “bệnh lý” của nữ quái chuyên làm giấy tờ giả để thực hiện tội phạm đang được Công an Hà Nội làm sáng tỏ. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xét xử các đối tượng theo đúng quy định của Pháp luật

Chi Nguyễn (t/h)