Thu giữ hơn 600 kg thịt lợn bốc mùi, ôi thiu đang trên đường ra Bắc tiêu thụ

Theo thông tin ban đầu, tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia), tổ tuần tra Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa , kiểm tra ôtô do tài xế Đinh Ngọc Giang (trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam) điểu khiển. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 605 kg sản phẩm động vật là thịt lợn. Đặc biệt, toàn bộ số hàng đựng trong các thùng xốp, đã biển đổi màu sắc và bốc mùi ôi thiu.

Khi được yêu cầu xuát trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tài xế này không đáp ứng được. Qua lời khai, tài xế Giang kiêm chủ hàng thừa nhận mua hàng trôi nổi ngoài thị trường tỉnh Nghệ An và vận chuyển về tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Nam Định.

Ngay lập tức, số hàng này được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường xử lý. Sau đó, đơn vị này quyết định thành lập biên bản quyết định tiêu hủy toàn bộ số hàng vì không bảo đảm tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 1/1, Cục CSGT (C08) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Yên Bái) phát hiện xe ô tô mang BKS 99B - 017.21 đang vận chuyển nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài– Lào Cai.

Qua quá trình kiểm tra, xe ô tô trên chứa 1,4 tấn thịt vịt cấp đông đã qua sơ chế, mỗi con được đóng gói riêng và có in chữ Trung Quốc. Danh tính tài xế là Lưu Quang Nghĩa (SN 1978), trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, anh ta đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Số hàng trên đã được lực lượng chức năng thú giữ và xử lý theo Pháp luật





