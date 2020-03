Thu hồi văn bản hỏa táng mùa dịch gây hoang mang, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM nhận trách nhiệm

Chiều 28/3, theo Tuổi trẻ, trong cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.HCM đã nhận trách nhiệm về việc xuất hiện văn bản hỏa táng mùa dịch COVID-19.

Theo ông Thắng, trước đó trên mạng xã hội lan truyền ảnh văn bản của Sở TN-MT TP. HCM về việc đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động các cơ sở hỏa táng giữa dịch bệnh COVID-19 khiến dư luận hoang mang. Sở đã kiểm tra và phát hiện văn bản có một số nội dung không phù hợp, không rõ ý nên đã quyết định thu hồi văn bản trên. Là người đứng đầu Sở, ông Nguyễn Toàn Thắng đã nhận trách nhiệm về việc xuất hiện văn bản nội dung không rõ ràng, gây hoang mang dư luận tối qua.



Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, ông Từ Lương cho hay văn bản của Sở TN-MT đã tác động lớn đến dư luận cũng như công tác phòng, chống dịch của TP, nhất là đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19 . Ông Lương khẳng định không có chuyện thành phố giấu dịch dẫn đến việc có người chết và phải huy động các đơn vị hỏa táng vào cuộc. Ông Lương cho hay: "Sắp tới TP sẽ công khai việc xem xét, xử lý cá nhân có sai sót liên quan đến văn bản gây hoang mang dư luận... Sở cũng đã làm việc với một cá nhân ở quận Tân Phú về việc tung tin đồn TP Hồ Chí Minh phong tỏa toàn thành phố trong vòng 14 ngày từ ngày 28/3”, báo TTXVN đưa tin.

Không có chuyện dấu dịch COVID-19 tại Việt Nam

Trước đó, tối 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản Sở TN-MT TP.HCM yêu cầu các đơn vị báo cáo phương án hoạt động hoả táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Văn bản yêu cầu 3 đơn vị Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP, Công ty cổ phần đầu tư Long Cơ và Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành xây dựng báo cáo, đề xuất trong công tác chuẩn bị phối hợp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, do có nhiều nội dung không rõ ràng, gây hoang mang dư luận nên văn bản đã được thu hồi sau đó.

