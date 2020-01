Thủ môn Bùi Tiến Dũng 'trải lòng' sau thất bại tại VCK U23 Châu Á: 'Kết thúc tuổi trẻ'

Tối hôm qua, ngày 16/1 trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên tại VCK U23 Châu Á 2020 đã kết thúc với kết quả không như mong đợi, mang đến sự thất vọng lớn cho đội tuyển lẫn người hâm mộ.

Trên trang cá nhân của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Kết thúc tuổi trẻ, tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ, Nhưng mọi thứ đã dừng ở đó. Xin cảm ơn tất cả những gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành.





Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người".





Đây cũng là giải đấu cấp độ trẻ cuối cùng của thủ môn sinh năm 1997

Dòng tâm thư này của anh chàng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đồng cảm của cư dân mạng.





Tại lượt trận này, mặc dù các cầu thủ đã rất cố gắng và giành bàn thắng đầu tiên ở hiệp 1. Thế nhưng, sau đó thủ thành Tiến Dũng đã mắc phải sai lầm khi cản phá cú sút phạt của Triều Tiên, khiến Việt Nam bị gỡ hóa ở phút thứ 27. Thế trận cân bằng giữa 2 đội kéo dài từ thời điểm đó cho tới phút thứ 90 của trận đấu khi mà Bảo Toàn phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài quyết định cho U23 Triều Tiên hưởng penalty. Cuối cùng, Bùi Tiến Dũng lại phải vào khung thành nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu cả HLV Park Hang Seo và Tiến Linh - người ghi bàn thắng mở màn đều tỏ thái độ bình thản khi được hỏi về lỗi lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, dẫn đến thua cuộc. Đối với thầy Park, ông cho biết, cái mình quan tâm nhất đó là sự phát triển của bóng đá Việt Nam , kết quả và sai lầm này sẽ biến điều đó thành sức mạnh cho đội tuyển trong tương lai.





Highlights trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên