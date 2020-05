Thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người của Mỹ khả quan, TT Trump uống thuốc sốt rét ngừa COVID-19

Loại vắc xin COVID-19 được tiến hành thử nghiệm trên người này do công ty Moderna phát triển. Moderna đã tiêm vaccine thử nghiệm cho hàng chục tình nguyện viên và đo lường kháng thể ở 8 người trong số họ. Kết quả thử nghiệm vắc xin trên 8 người cho thấy, mức độ kháng thể được sản sinh nhiều hơn hoặc tương đương lượng kháng thể ở người bình phục tự nhiên. Một chuyên gia vaccine không tham gia dự án của Moderna nói kết quả "rất tuyệt vời".

Đây là kết quả của giai đoạn 1, thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người do Moderna hợp tác với Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), chưa được bình duyệt hay công bố trên chuyên san y khoa.

Các thử nghiệm ở giai đoạn này thường diễn ra với một số lượng nhỏ đối tượng nghiên cứu và tập trung vào việc loại vắc xin này có an toàn với cơ thể và tạo ra phản ứng miễn dịch hay không.

Moderna trụ sở tại bang Massachusetts



Nếu các nghiên cứu tiếp theo diễn ra suôn sẻ, vắc xin này có thể đến với công chúng sớm nhất là vào tháng 1/2021. "Đây hoàn toàn là tin tốt và là tin tức mà chúng tôi nghĩ nhiều người có thể đã chờ đợi lâu nay", bác sĩ Tal Zaks, người đứng đầu đội ngũ y khoa tại công ty công nghệ sinh học Mỹ, nói với CNN.



"Nó cho thấy không chỉ kháng thể bám vào virus mà còn ngăn chặn virus xâm nhập các tế bào", bác sĩ Paul Offit, thành viên hội đồng NIH thiết lập quy định cho nghiên cứu vaccine tại Mỹ, nói.



Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về việc cho ra mắt loại vắc xin này. Bởi lẽ dù cho kết quả khả quan trong phòng thí nghiệm nhưng vẫn chưa rõ liệu vắc xin có thể bảo vệ con người trong đời thực hay không.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép công ty bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2, tức sẽ có hàng trăm người tham gia.

Giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm, thường có sự tham gia của hàng chục nghìn người, dự kiến bắt đầu vào tháng 7.

Moderna trụ sở tại bang Massachusetts. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là một trong 8 đơn vị phát triển vắc xin trên thế giới đang tiến hành thử nghiệm trên người vắc xin phòng virus corona chủng mới. Hai đơn vị khác cũng ở Mỹ, trong khi một ở Anh và 4 ở Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong hội nghị bàn tròn với các giám đốc điều hành nhà hàng rằng ông đang dùng thuốc hydroxychloroquine như một biện pháp phòng ngừa SARS-CoV-2.

Tổng thống nói ông uống "một viên thuốc mỗi ngày" và bắt đầu uống thuốc này từ vài tuần trước.

Khi được hỏi về lý do chọn loại thuốc này, Tổng thống Trump cho rằng "nó tốt", cho biết ông "đã nghe rất nhiều câu chuyện hay", và nhấn mạnh "rất nhiều nhân viên và bác sĩ tuyến đầu" đã dùng loại thuốc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 24/4 thông báo kêu gọi cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine hoặc chloroquine để phòng ngừa hay tự điều trị COVID-19 vì nguy cơ gây rối loạn nhịp tim.

“Hydroxychloroquine hoặc chloroquine chưa cho thấy an toàn và hiệu quả trong việc điều trị hoặc ngăn chặn Covid-19”, FDA cảnh báo.

Đầu tuần trước, Mỹ đã có 2.000 người nhiễm nCoV đăng ký trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai sử dụng thuốc hydroxychloroquine. Dù giai đoạn 1 của thử nghiệm cho thấy thuốc an toàn nhưng các tổ chức quốc tế vẫn khuyến cáo không được tự ý sử dụng để phòng ngừa và tự chữa COVID-19.



Your browser does not support HTML5 video.