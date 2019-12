Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 10, nhịn ăn trong 12-15 giờ sau bữa tối

Đến ngày thứ 2, thêm ngay 2 loại quả và 5 loại rau lành mạnh bất kỳ vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ngày thứ 3, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, thưởng thức bữa tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, chỉ chọn những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein.



Đến ngày 6, tập cho mình thói quen ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện. Ngày thứ 7, hãy thay thế toàn bộ cà phê và trà ngọt thông thường (cũng như các loại đồ uống ngọt, đồ uống có ga khác) bằng trà xanh hoặc trà hoa nhài.



Khi bạn đã có thói quen nhịn ăn 12 giờ, hãy tiếp tục tăng lên 16-18 giờ, tức là khoảng thời gian còn lại mà bạn có thể ăn là 8 giờ hoặc 6 giờ tương ứng.

Qua 9 ngày, bạn đã có một thói quen lành mạnh từ sắp xếp thời gian ngủ nghỉ, đi dạo, ăn uống và tập luyện đơn giản, đến ngày thứ 10 là lúc bạn nên tiếp cận với khái niệm nhịn ăn gián đoạn. Đây không phải là chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt, nó giúp cơ thể và hệ tiêu hóa có đủ thời gian thư giãn sau chuỗi thời gian làm việc hết mình.



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc nhịn ăn không liên tục giúp giảm cân hiệu quả. Nên nhớ, nhịn ăn không liên tục không phải là một chế độ ăn kiêng mà là một phong cách ăn uống. Do đó, nó không thay đổi thực phẩm bạn ăn và cách bạn tiêu thụ, điều cần thiết là đánh động vào hành vi của bạn với thực phẩm mà thôi.



Khi bạn nhịn ăn trong nhiều giờ, cơ thể bạn sẽ chuyển sang trạng thái hậu hấp thụ, không cần phải bận rộn tiêu hóa thức ăn. Khi đó, cơ thể sẽ "tranh thủ" đốt cháy chất béo vì nồng độ insulin thấp. Chất béo này vẫn không thể tiếp cận khi cơ thể ở trạng thái được cho ăn và hấp thụ thức ăn.



