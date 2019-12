Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 12, ngủ ít nhất 7 giờ liên tục

Ngày thứ 3, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, ăn tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, dùng những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein. Ngày thứ 4 trong thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, cần rèn ngay thói quen đi bộ sau khi ăn khoảng 15 phút đặc biệt là bữa trưa và bữa tối.



Ngày thứ 12 hãy tuân thủ việc ngủ ít nhất 7 giờ liên tục, đảm bảo chu kỳ giấc ngủ để việc giảm cân diễn ra hiệu quả hơn.

Ngày thứ 8, thêm ngay thói quen ăn chậm nhai kỹ và học cách ăn uống chánh niệm. Đến ngày 9 của thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, hãy học ngay kỹ thuật thở 4-7-8 vô cùng bổ ích.



Ngày thứ 10 trong hành trình giảm cân là lúc bạn nên tiếp cận với khái niệm nhịn ăn gián đoạn. Để thực hiện việc nhịn ăn gián đoạn, bạn nên nhịn ăn trong 12-15 giờ sau bữa tối.



Thông thường, giấc ngủ là khía cạnh bị đánh giá thấp nhất trong việc giảm cân. Bất cứ khi nào nói về vấn đề cân nặng, chúng ta chỉ tập trung vào việc ăn uống và tập thể dục, bỏ qua một trong những khía cạnh quan trọng nhất là chu kỳ giấc ngủ của cơ thể.



Thiếu ngủ khiến cơ thể sản sinh ra cortisol - gây ra tình trạng bất ổn và căng thẳng, khiến cơ thể lưu trữ lại chất béo.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, các nhà khoa học phát hiện những người ngủ ít thường thèm ăn đêm muộn hơn, có nhiều khả năng chọn đồ ăn nhẹ có hàm lượng carb cao để làm thỏa mãn cơ thể. Một nghiên cứu khác được thực hiện cùng thời gian tại Đại học Chicago tuyên bố, những người tham gia bị thiếu ngủ thường dễ chọn đồ ăn nhẹ nhiều chất béo hơn so với những người ngủ từ 8 giờ trở lên.



Theo đó, kết quả nghiên cứu cho thấy những người ngủ quá ít thường dễ bị căng thẳng, áp lực, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát và béo phì. Thiếu ngủ cũng dẫn đến cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm giàu carb, chất béo cao.



Ngoài ra, thiếu ngủ khiến cơ thể sản sinh ra cortisol - gây ra tình trạng bất ổn và căng thẳng, khiến cơ thể lưu trữ lại chất béo. Sự trao đổi chất bị ảnh hưởng khiến bạn thường xuyên ở trong trạng thái lảo đảo, mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng đến phản ứng của insulin, từ đó gây khó khăn cho quá trình xử lý đường trong cơ thể.



Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.