Thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết: Ngày 13, thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Ngày thứ 3, đảm bảo giờ giấc ăn uống khoa học, ăn tối cách thời gian đi ngủ ít nhất 3 tiếng, dùng những món nhẹ nhàng, ít calo, chất béo và protein. Ngày thứ 4 trong thử thách 15 ngày giảm cân đón Tết, cần rèn ngay thói quen đi bộ sau khi ăn khoảng 15 phút đặc biệt là bữa trưa và bữa tối.



Ngày thứ 5, bỏ thói quen ăn vặt, xóa tất cả các ứng dụng gọi đồ ăn khỏi điện thoại. Đến ngày 6, tập cho mình thói quen ghi chép lại chế độ ăn uống và tập luyện. Ngày thứ 7, hãy thay thế toàn bộ cà phê và trà ngọt thông thường (cũng như các loại đồ uống ngọt, đồ uống có ga khác) bằng trà xanh hoặc trà hoa nhài.



Ngày thứ 10 trong hành trình giảm cân là lúc bạn nên tiếp cận với khái niệm nhịn ăn gián đoạn. Để thực hiện việc nhịn ăn gián đoạn, bạn nên nhịn ăn trong 12-15 giờ sau bữa tối.

Ngày thứ 12 hãy tuân thủ việc ngủ ít nhất 7 giờ liên tục, đảm bảo chu kỳ giấc ngủ để việc giảm cân diễn ra hiệu quả hơn.

Nhiều chuyên gia y tế đã khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Có thể là những lần kiểm tra, xét nghiệm theo quý, theo năm. Quan trọng là bạn phải giữ cho mình thói quen đi kiểm tra sức khỏe, cho dù khi đó cảm thấy cơ thể mình không hề có vấn đề gì.

Việc kiểm tra thường xuyên không chỉ giúp bạn chẩn đoán các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn mà còn tăng khả năng can thiệp kịp thời trong trường hợp cơ thể có mầm bệnh. Đối với hầu hết các bệnh, chẩn đoán sớm cho phép các bác sĩ theo dõi điều trị một cách có trật tự và hiệu quả hơn.



Trên thực tế, các trường hợp ung thư khi được chẩn đoán sớm có thể giúp bệnh nhân chữa khỏi hoàn toàn, thay vì kìm hãm họ trong một cuộc chiến dài. Theo dữ liệu chính thức, tỷ lệ sống sót khi người bệnh được phát hiện sớm tăng lên tới 100% so với 91-93% chẩn đoán giai đoạn 2.



Vì vậy, nếu muốn một cuộc sống lành mạnh, hãy thường xuyên đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Hiểu đơn giản, giảm cân sẽ không có ý nghĩa gì nếu cơ thể bạn đang phải vật lộn với một vài vấn đề sức khỏe nào đó. Thế nên, muốn giảm cân trước hết phải sống thật khỏe mạnh.



Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.